奥尔默特和基德瓦晋见教宗，谈论以巴和平方案

以色列前总理奥尔默特和巴勒斯坦前外长基德瓦10月17日晋见教宗方济各后，接受《罗马观察报》采访：耶路撒冷必须由五国信赖的行政机构来管理，这五国包括以色列和巴勒斯坦。

（梵蒂冈新闻网）以色列前任总理奥尔默特（Ehud Olmert）10月17日上午与巴勒斯坦前任外交部长基德瓦（Nasser Al-Kidva），以及和平运动代表团成员一起晋见了教宗方济各。会晤后，以国前总理向《罗马观察报》表示：「这是个重要且感人的会晤。圣父教宗展现出他特别关注在中东进行的和平努力。」

现年78岁的奥尔默特曾担任以色列总理一职，直到2009年为止。他走过中东和平谈判的重要历程：在他执政时期，2006年签署了黎巴嫩战争停火协议；他试图与巴勒斯坦总统阿巴斯（Mohamud Abbas）达成有关建立两个国家的协议，却未能实现。他对《罗马观察报》说：「教宗方济各给予我们特别的关注长达半个多小时，向我们解释他每天注意冲突的一切进展，天天联络在加沙的基督徒。」

巴勒斯坦前外长基德瓦说：「我们向圣父教宗介绍了我们为加沙制定的和平方案，内容涉及立即停火、释放那些还被哈玛斯囚禁的以色列人质，同时也要释放一些在以色列监狱里的巴勒斯坦囚犯，并且恢复谈判，以建立两个独立且和睦共处的国家。」

目前以色列方面的非法定居点越来越多，在此情况下如何能建立两个国家呢？奥尔默特对此表示：「我们假设在双方同意下，以色列合并相当于巴勒斯坦约旦河西岸约4%的领土，拿今天以色列边境同等大小的领土作为交换。把这块土地让给巴勒斯坦人，这样就能在约旦河西岸与加沙之间建立起相连的走廊。」

被问到加沙现况的解决方案，基德瓦回答说：「以色列必须完全从加沙撤军，以便于建立一个治理加沙的巴勒斯坦实体。作为临时和暂时的解决方案，我们设想一个专员理事会，由广受认可的技术官僚和专家人士组成，而不是由政治代表组成。这个理事会必须与巴勒斯坦权力机构内阁建立联系，后者必须准备在随后的24个月至36个月内在巴勒斯坦境内进行普选。」

就立即实现和平的议题，奥尔默特指出，「我们也设想，在以色列国防军撤离的同时，必须在加沙布置『阿拉伯临时安全部队』，以维持局势稳定。这个阿拉伯部队必须与巴勒斯坦权力机构的安全部队彼此联系，并接受专员理事会的指示。其主要任务应当是预防以色列再次遭受来自加沙的袭击」。

谈到未来的和平愿景，基德瓦强调，「除了需要国内的警力以外，巴勒斯坦应当是个非军事化的国家」。

此外，耶路撒冷的地位也是个悬而未决的重大问题。为此，奥尔默特指出，这是当天与教宗会晤的一大重点，教宗对此表达了极大的关注。

针对耶路撒冷的特殊地位，以色列前总理说：「耶路撒冷应该由五国信赖的行政机构来管理，这五国显然包括以色列和巴勒斯坦。依照联合国安理会多次指出的规则，该机构能全权治理耶路撒冷的每个角落。再者是赋予约旦王国的特别角色，就如今天已经在圆顶清真寺区域实施的那样。无论如何，我们认为，旧城区应当不受政治势力的掌控，保留给视之为祈祷圣地的三大一神宗教。」

关于以色列和巴勒斯坦都打算以耶路撒冷为首都的问题，奥尔默特表示，在1967年6月5日以前就属于以色列的耶路撒冷部分，可以作为以色列首都。基德瓦也指出，作为巴勒斯坦首都的耶路撒冷部分，将涵盖1967年战争前不属于以色列的所有阿拉伯辖区。

然而，以巴两国共存的美好愿景，与以色列现任政府的意图截然不同。提到这点，奥尔默特坦言：「认识我的人都知道我对内坦尼亚胡政府的想法，它依附的是班吉维尔（Ben Gvir）和斯莫特里奇（Smotrich）的极端狂热思想。但令我感到欣慰的是，七成的以色列民众厌倦了这个联盟，厌倦了它已经且持续给以色列造成的巨大损失。以色列是个强健的民主国家，她将会以民主的方式超越这一届政府。」

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