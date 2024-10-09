教宗公开接见：圣神推动教会向普世性及合一迈进

教宗方济各在周三公开接见活动中，继续关于圣神的要理讲授。这一次，教宗论述了教会的普世性及合一，指出合一是件困难的事，但能做到：不要等待其他人来到我们这里，而应一起走向基督。

（梵蒂冈新闻网）“教会的合一是人与人之间的合一，不是在桌前，而是在生活中实现”。如果说，众人都希望合一，“我们众人都深切渴望合一”，合一“却难以实现，就连婚姻和家庭内也如此，融洽及和睦是最难做到的一件事，保持下去就更难了”。

教宗方济各10月9日主持周三公开接见活动，继续关于圣神与教会的要理讲授，以每个人的具体生活为例，解释圣神在教会内施展作为的方式。讲授要理之前，教宗乘座车在10月温暖阳光照耀下的圣伯多禄广场上漫行，向在场的大约25000名群众致意，并把两名印度儿童、一名葡萄牙和一名意大利儿童接到车上。

普世与至一：这就是教会的奥迹

要理讲授中，重温《宗徒大事录》记述圣神在五旬节那一天降临的情节，教宗强调，圣史路加指明圣神是教会普世性及合一的保障。“众人都充满了圣神的即刻效果就是，宗徒们‘说起外方话来’并走出晚餐厅，向众人宣讲耶稣基督” （参阅：宗二4）。这个段落凸显了教会的普世使命，有如众民族之间一种“新的合一”。

教宗指出，圣神以两种运作方式建立合一。一方面，“推动教会向外伸展，好能聚集更多的人群和民族”；另一方面，“在教会内聚集合一，使已有的合一得到巩固”。

面向普世

圣神的第一个运作方式，即推动教会朝向普世性，这在科尔乃略皈依的章节中作了描述（同上：第十章）。教宗表示，这是一次新的“五旬节”，引领宗徒们放宽视野，推倒最后一道阻碍，就是犹太人与外邦人之间的阻碍（参阅：宗十-十一章）。

教宗强调，“除了民族的扩展之外，还有地理的扩展”：在《宗徒大事录》中，我们看到保禄打算在亚细亚的新地区并经由彼提尼雅传福音，但圣神却出人意料地阻止他这样做。“第二天晚上，这位使徒在梦中领命要去马其顿”（同上：十六6-10），福音就这样走出故土亚洲，进入了欧洲。

圣神的同道偕行

圣神的第二个运作方式，就是建立合一。在耶路撒冷的宗徒会议上，争执最大的问题就是，如何在不损害教会合一的情况下实现普世性。教宗解释道，“圣神并不总是以出乎意料的方式，进行奇迹般和决定性的介入，就像五旬节发生的那样”。

“在大多数情况下，圣神也是透过细微的工作、尊重时间和人们之间的分歧，透过人事和机构、祈祷和交流来实现祂的介入。这就是我们今天所说的，同道偕行的方式。”

一起走向基督

接著，教宗引用圣奥思定的一个图像来加以说明，即“是圣神激励基督的奥体教会”。教宗解释，这句话所强调的是，“圣神不是从外部建立教会的合一；不只是吩咐要合一。祂本身就是‘合一的纽带’”。团结合一是件困难的事，在我们的日常生活中尤其如此。

“我们彼此难以合一的原因是，每个人都愿意达至合一，但围著自己的视角转，不考虑眼前的人对同一件事有‘他’的观点。如此一来，合一只能变得遥远。”

教宗阐明，生活的合一、五旬节的合一，“唯有努力将天主置于中心，而非自己”，才能实现。“基督徒的合一也是如此：不要等待其他人来到我们这里，而应一起走向基督”。教宗在要理讲授结束时，呼求圣神帮助众人成为合一及和平的工具。

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