教宗公开接见：信德使我们脱离恐惧，死后并非一切都结束

教宗方济各在公开接见活动的要理讲授中，省思了圣神在教会生活中的临在和行动。他表示，当我们在感恩祭中说“我信圣神”时，就是表明圣神“是天主”，祂在我们内，赐予我们生命。

（梵蒂冈新闻网）圣神以何种方式临在于教会中并施展作为？教宗方济各于10月16日在圣伯多禄广场主持的周三公开接见活动中，以简单的话语作了解释，表明“圣神是赋予生命者”。教宗强调，这生命超越了死亡。“圣神住在我们内，祂就在我们内”。

在基督内成为天主的子女

教宗来到圣伯多禄广场后，先随著他的白色吉普车在朝圣信友们当中穿行，问候他们，然后开始要理讲授。他首先回顾了引导教会深信圣神具有“完全的天主性”的旅程，然后论述“圣神赋予生命”的要理。

“在创世之初，天主藉著吹气赐给亚当一个人性生命；从泥像中形成‘一个活人’（参阅：创二7）。现在，在新的创造中，圣神赐予基督徒新的生命，这是基督的生命、超性的生命，有天主子女的身分。”

永恒的生命

正如圣保禄宗徒所感叹的那样，“在基督耶稣内赐与生命之神的法律”，使我们获得自由，“脱离了罪恶与死亡的法律”（参阅：罗八2）。

教宗于是说道：“所有这一切，对我们来说最大和最令人感到宽慰的消息在哪里？是什么呢？就是圣神赐予我们的生命是永恒的生命！信仰使我们脱离了恐惧，不再以为一切到此为止，不再认为对于宰制尘世的苦难和不公没有任何救赎。”

对复活的信念

这位外邦人的宗徒还向我们保证，“那使基督从死者中复活的”，也必要藉那住在我们内的圣神，使我们“有死的身体复活”（同上参阅：八11）。因此，今天我们在感恩祭中说“我信圣神”时，就是表明圣神“是天主”，祂在我们内，赐予我们生命。

圣神同享天主的尊贵

回顾信友们的信仰旅程，教宗强调，在数个世纪的历史进程中，“圣神的圣化和神化行动引导教会”明白“圣神完全的天主性”，正如公元381年的君士坦丁堡大公会议所表明的，圣神“是主及赋予生命者，由圣父圣子所共发。祂和圣父圣子，同受钦崇，同享光荣，祂曾藉先知们发言”。

教宗说，我们如今在《信经》中仍然宣示的这段话旨在凸显，圣神分享天主的“尊贵”，祂属于造物主界，而非受造界。

由圣父及圣子

教宗提到，称圣神应“与圣父圣子，同受钦崇，同享光荣”是圣巴西略最为上心的事，因为“圣神是主，是天主”。后来，拉丁教会在弥撒的《信经》中特别明确圣神由圣父及圣子所共发，使用了“及子”的表述。这个词语引发了东方和西方教会之间的争论和分裂。

教宗表示，这个问题“在两个教会之间建立的对话气氛中，已经失去了以往的严重性”，所应努力的是“如同一个‘可调和的分歧’原则，希望彼此完全接纳”。

“我喜欢这样说：‘可调和的分歧’。在基督信徒当中存在许多分歧：我是这个学派的，他是那个学派的；这人是新教徒，那人是……。重要的是，在一起行走的爱内，这些分歧得以调和。”

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