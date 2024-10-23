教宗公开接见：邀请圣神守护自己的婚姻及儿女

教宗方济各在周三公开接见活动中谈论了婚姻圣事。他指出，将信仰和圣神放在重要位置，有助于维系并守护夫妻恩爱及其儿女。

（梵蒂冈新闻网）婚姻需要圣神的扶持，祂是恩典、是真正关键的施予者。「在圣神进入的地方，自我奉献的能力就会再次活力充沛」。教宗方济各10月23日在例行的周三公开接见活动中如此提醒聚集在圣伯多禄广场的信众。教宗继续关于圣神的系列要理讲授，当天著重于婚姻圣事。

圣神与家庭

教宗首先表示，他尤其要省思圣神对于家庭的教导。「圣神与婚姻会有什么关系呢？关系可大了，或许是最关键的。我会试著解释原因。」

教宗阐明，基督徒生活是一个人对另一个人、一男一女奉献自我的圣事。这就是「天主照自已的肖像造了一男一女」的初衷（参阅：创一27）。因此，在实现天主圣三这个爱的共融方面，夫妻是首要且最重要的元素。

组成相爱的结合

教宗强调，夫妻「应该组成第一人称复数的『我们』」。他们站在彼此面前时，是「你」和「我」；而站在包括孩子在内的其他人面前时，则是「我们」。

教宗表明：「听到母亲对孩子说：『你父亲和我』，以及听到父亲说：『你母亲和我』，这有多么美好，就像耶稣12岁那年圣母在圣殿找到他时说的那样，宛如他们是一体的。」

圣父教宗接著沉痛指出，多少孩童因父母失和而倍感痛苦，以及当父母分离时，孩子遭受多大的冲击。

谁也不会说，夫妻相亲相爱是易如反掌的事，这在当今社会绝不是件容易的事。然而，教宗表示，「这是事物的真理，一如造物主对它们的构想，因此存在于它们的本质内」。

把家建在磐石上

随后，教宗引用《玛窦福音》中建筑房屋的比喻（参阅：玛七24-27）：相较于把房子建在磐石上，在沙土上盖房子当然比较简单且迅速，但是「把婚姻建在沙土上的不幸后果是有目共睹的，而且主要是子女付出代价」。

为此，教宗建议：「要是未婚夫妻在婚前准备时，除了法律、心理和道德性质的讯息以外，也加深『灵性』的准备工作，这不是件坏事。」

最后关于夫妻亲密无间的关系，教宗提到一句意大利谚语：「夫妻之间连一根手指头都容不下。」他强调，夫妻间其实有一根手指头，那就是「天主的指头」、圣神。

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