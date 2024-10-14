教宗三钟经：真正财富不是世俗财产，而是被天主所爱

教宗13日在三钟经祈祷活动中省思了当天福音的内容。他说，我们所有人都需要幸福，但这幸福不是在财富中。要找到幸福，就必须“为爱天主而冒险”，将自己所有的一切给予穷人而跟随祂。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月13日主日在带领信众诵念三钟经时，省思了当天福音内容：一个富贵少年跑向耶稣，问祂说，为承受永生该做什么（参阅：谷十17）。

教宗指出，首先这个少年跑向耶稣。“尽管他有许多财富”，但他“并不满足，内心感到不安，他在寻找更圆满的生活”。他就像病患和附魔的人那样跪在善师面前。这名少年虽然“富有，但他也需要治愈”，耶稣给他提出的治疗方法是变卖他所有的一切，施舍给穷人，然后跟随祂。意想不到的结局是，那位少年面带愁容地走了，“他想见到耶稣的渴望是那么的大和强烈，离开耶稣时是那么的心灰意冷和快速”。

接著，教宗说，“我们内心也有对幸福和充满意义的生活的无法控制的需求；然而，我们会陷入幻想中，以为答案可以在拥有物质的财物和尘世安全中找到”。相反地，耶稣愿意让我们重新认识我们所真正渴望的是什么，令我们发现，其实我们所渴望的善是“天主本身，是祂对我们的爱，以及祂并且只有祂才能给予我们的永生”。

教宗强调，真正的财富是被上主以慈爱的目光注视，就像耶稣如何注视那青年一样。同时，我们也要彼此相爱，让自己的生命成为送给他人的礼物。耶稣邀请我们“为爱天主而冒险”，“摆脱自我和我们的虚假安全”，关注有需要的人，分享我们的所有、我们的才华、我们的友谊和时间。教宗最后说：“我们要记住这一点：真正的财富不是这个世界上的财产，真正的财富是被天主所爱，并学会向祂那样去爱他人。”

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