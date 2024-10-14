搜索

搜索

搜索

简中简体中文
教宗
繁體

教宗三钟经：真正财富不是世俗财产，而是被天主所爱

教宗13日在三钟经祈祷活动中省思了当天福音的内容。他说，我们所有人都需要幸福，但这幸福不是在财富中。要找到幸福，就必须“为爱天主而冒险”，将自己所有的一切给予穷人而跟随祂。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月13日主日在带领信众诵念三钟经时，省思了当天福音内容：一个富贵少年跑向耶稣，问祂说，为承受永生该做什么（参阅：谷十17）。

教宗指出，首先这个少年跑向耶稣。“尽管他有许多财富”，但他“并不满足，内心感到不安，他在寻找更圆满的生活”。他就像病患和附魔的人那样跪在善师面前。这名少年虽然“富有，但他也需要治愈”，耶稣给他提出的治疗方法是变卖他所有的一切，施舍给穷人，然后跟随祂。意想不到的结局是，那位少年面带愁容地走了，“他想见到耶稣的渴望是那么的大和强烈，离开耶稣时是那么的心灰意冷和快速”。

接著，教宗说，“我们内心也有对幸福和充满意义的生活的无法控制的需求；然而，我们会陷入幻想中，以为答案可以在拥有物质的财物和尘世安全中找到”。相反地，耶稣愿意让我们重新认识我们所真正渴望的是什么，令我们发现，其实我们所渴望的善是“天主本身，是祂对我们的爱，以及祂并且只有祂才能给予我们的永生”。

教宗强调，真正的财富是被上主以慈爱的目光注视，就像耶稣如何注视那青年一样。同时，我们也要彼此相爱，让自己的生命成为送给他人的礼物。耶稣邀请我们“为爱天主而冒险”，“摆脱自我和我们的虚假安全”，关注有需要的人，分享我们的所有、我们的才华、我们的友谊和时间。教宗最后说：“我们要记住这一点：真正的财富不是这个世界上的财产，真正的财富是被天主所爱，并学会向祂那样去爱他人。”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 October 14, 12:10

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

阅读全部 >

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。