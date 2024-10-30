教宗公开接见：坚振圣事不是“临终的傅油”，而是积极生活的开始

教宗方济各在公开接见活动的要理讲授中，以坚振圣事为主题，呼吁重新发现圣神的初果。值此禧年来临之际，教宗勉励大家“清除懈怠的灰尘”，成为圣神之火的传递者。在坚振圣事准备过程中，亲身与基督相遇的平信徒见证尤为重要。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各为即将来临的禧年设立了一个“美好的目标”，勉励信徒“清除因惯性和懈怠而积聚的灰尘，像奥运会的火炬手一样，成为圣神之火的携带者。”10月30日，在圣伯多禄广场举行的公开接见活动中，教宗方济各继续“反思圣神通过圣事在教会生活中的临在和行动”，特别讲解了坚振圣事，即“圣神的圣事”，勉励众人在禧年之际重燃这一恩典的火焰。

教宗说：“坚振圣事在实践上不应该沦为‘临终的傅油’，即‘离开’教会的圣事，而应成为积极参与教会生活的开始。”

运用圣神的抵押

我们每个人在领受“坚振和傅油”的同时，都获得了圣保禄所说的“圣神的抵押”或“圣神的初果”。教宗提醒我们，让这些初果结出丰硕果实。“我们必须‘运用’这一抵押，品尝这些初果，而不是将所得的神恩和塔冷通埋藏于地下。”

为教会的使命奉献

在要理讲授中，教宗解释了坚振圣事的起源，并指出“在新约中，除水的洗礼外”，还有“覆手”礼，其目的是通过一种可见而超凡方式传递圣神，其效果类似于五旬节圣神降临于宗徒。他引用意大利主教团的《成人要理》，指出坚振圣事“强化了与基督和教会的洗礼性结合，并奉献于先知、王权和司祭的使命”，此外“传递了圣神丰沛的恩典”。

见证的圣事

教宗再次引用意大利主教团《成人要理》指出，如果“洗礼是诞生的圣事，那么坚振则是成长的圣事”，也就是“见证的圣事”，“与基督徒生活的成熟，密切相关”。教宗承认，这在今天的教会中似乎是一个“看似难以达成的目标”，因为许多青年和成年人在领受坚振后就疏远教会，但他鼓励大家继续努力追求这一目标。

教宗说：“人们常说这是告别的圣事，因为年轻人领受坚振后便会离开，直到婚礼时才会再回来。人们是这样说的……但我们必须让坚振成为一种参与的奉献，积极参与教会生活的奉献。”

平信徒在坚振圣事准备中的角色

最后，教宗建议在坚振圣事的准备过程中，那些“曾与基督有过个人相遇”并通过坚振“真实体验到圣神”的平信徒，应当提供帮助。

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