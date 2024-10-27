教宗三钟经：从施舍中获得更多的恩宠是施予的人

教宗10月27日主日在三钟经祈祷活动中，省思了当天主日的福音，邀请聚集在圣伯多禄广场的众多信友，效法巴尔提买的信德，一旦接近耶稣就毫不犹豫地跟随祂。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月27日主日按照惯例，于正午时分在梵蒂冈宗座大楼带领聚集在圣伯多禄广场的信众诵念三钟经。在念经前，教宗省思了当天主日福音的内容（谷十46-52），其中记述的是耶稣治好耶里哥的一个瞎子。以下是教宗省思的全文：

亲爱的弟兄姊妹们，主日好！

今天礼仪中的福音（谷十46-52）向我们讲述耶稣，祂治好了一个瞎眼的人。这人名叫巴尔提买，可是路上的行人忽视他的存在：他是一个贫穷的乞丐。行人不把这个瞎眼的人放在眼里。他们遗弃他、不把他放在眼里。没有关怀的目光，没有怜悯的情感。即使巴尔提买看不到，但他听得到，而且叫出声来。他喊叫，大声呼唤：“达味之子，可怜我罢！”（48节）耶稣却听到他、看到他。耶稣站住并询问他：“你愿意我给你做什么？”（51节）

“你愿意我给你做什么？”在一个瞎眼人面前，这询问看似一个挑衅，实则却是一个试探。耶稣在问巴尔提买，他真正寻找的是谁，出于什么原因？对你而言，谁是“达味之子”？就这样，上主开始打开瞎子的双眼。我们来思考这次成了对话相遇的3个方面：喊叫、信德、行走。

首先是巴尔提买的喊叫，这并非仅是一项请求帮助。这是他对自己的肯定。这瞎眼人在说：“我存在，你们看看我吧。耶稣，我看不见。祢看到我吗？”是的，耶稣看到这乞丐，用身体的耳朵和心灵的双耳听他说话。看看我们在街上遇到乞丐时的的样子：多少次我们转面不顾，多少次我们视而不见，就好像他不存在一样。我们听到乞丐们的呼号了吗？

第二个方面：信德。耶稣说，“去罢！你的信德救了你” （52节）。巴尔提买看见，因为他相信；基督是他双眼的光。上主注视就如巴尔提买注视祂那样。我是如何看待一个乞丐？我不理会他？我注视他如同耶稣那样吗？我能明白他的问题、他呼求帮助的喊声吗？当你施舍时，你注视乞丐的眼睛吗？你握住他的手感受他的存在吗？

最后是行走：被治愈的巴尔提买“就在路上跟著耶稣去了”（52节）。但我们每个人都是巴尔提买，有内心的盲目，一旦接近耶稣，就跟随祂。当你接近一个穷人，让他感到你的亲近，是耶稣藉著那个穷人接近你。请大家不要混淆：施舍不是慈善。从施舍中获得更多的恩宠是施予的人，因为他让上主的眼睛注视自己。

在与耶稣相遇的光照下，我们能反躬自问：我在路上是否看到我的乞丐弟兄？我在上主面前是否承认自己是个乞丐？我是否怀著信赖寻求总是怜悯我的天主的慈悲？

让我们一起恳请救恩的曙光圣母玛利亚，在基督之光下守护我们的行程。

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