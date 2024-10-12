教宗方济各接见西班牙首相桑切斯

教宗本月11日在梵蒂冈接见了西班牙首相桑切斯。在圣座国务院进行的会谈中，著重提到为和平及移民做出的努力。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月11日在梵蒂冈宗座大楼接见了西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez Pérez-Castejón），两人的会谈长达35分钟。随后，桑切斯首相会见了圣座国务卿帕罗林枢机，圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教也在场。

圣座新闻室的公告指出，“在圣座国务院进行的亲切会谈中，双方对双边关系和共同关心的问题交换了意见，旨在促进当地教会与政府当局以及公民社会的各个组成部分之间进行富有成效的对话”。

公告称，“双方谈论了一些区域和国际性议题，尤其关注正在进行的冲突，强调了急需努力支持和平的重要性，以及严重的移民危机，特别是在地中海和加那利群岛”。

桑切斯首相在罗马的西班牙皇家学院向新闻界说，11日在梵蒂冈与教宗会晤时，他邀请教宗前往加那利群岛，了解当地的状况，那里是移民的著陆点，同时也邀请教宗出席明年6月在塞维利亚举行的联合国会议。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html