阿根廷艺术家阿尔瓦雷斯：我的面包遇上了教宗的话语

在世界粮食日当天，意大利裔阿根廷艺术家阿尔瓦雷斯参加了教宗主持的公开接见活动，并带来了自己制作的面包。这为全人类来说象征了最神圣的食物。

（梵蒂冈新闻网）“我的面包遇上了教宗的话语！”意大利裔阿根廷艺术家阿尔瓦雷斯（Mario Alvarez）10月16日参加教宗方济各主持的周三公开接见活动时如此高兴地表示。当天也是联合国订定的世界粮食日，阿尔瓦雷斯带来了一个面包，这是他的巡回计划“天上的食粮，禧年的食粮”的象征。

这位阿根廷艺术家说：“今天因著战争、气候变化和经济危机，饥饿问题在加剧。我想让大家省思根除饥饿并保障每个人食物权的必要性。”阿尔瓦雷斯本月10日参加了圣座常驻联合国粮农组织代表团举办的研讨会，主题是“食物权，在缺乏和浪费之间：是时候采取行动了”。

阿尔瓦雷斯的计划是一个漫长的灵修和艺术之旅的结果。他从20岁就在母亲等人的帮助下开始这个寻找信仰的旅程，去了印度旅行一趟，今天他在自己的生活中予以体现，并通过工作加以见证。

在这个计划中，面包为全人类来说是最神圣的食物，它“代表了圣神的力量”，圣神是教宗目前要理讲授的核心。再者，“酵母制成面包，它为人类来说是粮食与分享的主要形式”。阿尔瓦雷斯怀著这种精神制作面团，使之成为“天国的食粮、禧年的食粮”。这将成为巡回展览、表演、装置和教育作坊的主角，宣传一种更加意识到粮食浪费问题的态度。

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