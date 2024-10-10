教宗：我们为遭受战争疯狂的人诵念玫瑰经

教宗方济各10月9日在公开接见活动中提到在中东、乌克兰、缅甸和苏丹的冲突，吁请众信徒在十月玫瑰经月通过诵念玫瑰经呼求圣母的帮助。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各10月6日主日在圣母大殿恳求罗马人民救援之母的转祷、在诵念玫瑰经期间祈求和平后，又于9日在圣伯多禄广场上主持周三公开接见活动结束时，吁请信友们在这十月玫瑰经月“发扬诵念玫瑰经的传统”。

“我鼓励大家每天诵念玫瑰经，怀著信赖将自己交在圣母玛利亚的手中。我们将遭受战争疯狂的人民的痛苦及对和平的渴望托付于她，她是关怀众人的母亲。”

教宗的思绪转到因仇视和暴力而受伤的国家，这些国家被一一列出，“饱受折磨的乌克兰、巴勒斯坦、以色列、缅甸和苏丹”。

此外，教宗问候讲德语的信徒时勉励他们通过诵念玫瑰经，“让圣母玛利亚引领自己走向她的圣子耶稣，共同为世界的和平及教会的合一祈祷”。教宗向操法语和阿拉伯语的朝圣者致意时鼓励说，“作为在走向基督的行程上的同道偕行教会”，我们要向“圣神恳求恩宠，成为合一及和平的工具”。

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