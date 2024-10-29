教宗将于12月26日在罗马雷比比亚监狱开启圣门

菲西凯拉总主教日前在新闻发布会上介绍禧年的活动时，宣布了教宗将于12月26日在罗马雷比比亚监狱开启圣门。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各将于12月26日、圣斯德望庆日，在意大利罗马雷比比亚监狱开启圣门。圣座福音传播部代理部长菲西凯拉（Rino Fisichella）总主教10月28日在圣座新闻室介绍有关禧年活动时宣布了这一消息。

九年前的圣周四教宗探访了雷比比亚监狱，他愿意以“希望的朝圣者”身份前来，在精神上与分散在世界各地的所有狱中服刑人同在。

教宗在《望德不叫人蒙羞》禧年诏书中，吁请为所有“被剥夺自由”的人，“每天承受被拘留及受限制的痛苦、缺乏关爱，而且在很多情况下人身得不到尊重”的人提供有尊严的条件。教宗写道，“为了向服刑人提供一个关怀的具体标记，我希望能在监狱中开启一道圣门，作为邀请服刑人怀著新希望和信心展望未来的标记（参阅第10项）。

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