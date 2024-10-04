教宗将参加罗马教区关于“(不)平等”的会议

10月25日，教宗方济各将在罗马教区组织的会议上发言。这次会议旨在纪念50年前的“罗马之祸”会议，讨论罗马城中的排斥和不平等现象。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各将于10月25日星期五下午5点30分，在拉特朗圣若望大殿参加罗马教区的会议，结束自今年2月以来开展的“(不)平等”之旅。该活动是为了纪念1974年2月12日至15日举行的“基督徒面对罗马城中的爱德与正义期望的责任”大会50周年，该大会也被称为“罗马之祸”会议。

根据罗马教区公署的一份声明，该会议邀请了各机构和社会团体的代表参加。下午的祈祷和反思活动将由教宗罗马教区副代理主教雷纳（Baldo Reina）主持，而记者马尔谷·达米拉诺(Marco Damilano)将在两位见证人的帮助下，向与会者总结最近几个月在“（不）平等”方面所走过的历程。教宗也将在此次会议上发表讲话。会议期间，将向地方政府官员发放一本汇编，其中收集了教区通过“(不)平等”项目所做的工作。

回顾“罗马之祸”会议

纪念活动于2月19日在“和解大厅”（Aula della Conciliazione）开始，今年已经举行了一系列会议，专门讨论罗马城中的排斥和不平等现象最严重的不同领域，例如学校、医疗、住房和就业。每次会议都会邀请各个领域的代表发言，包括学生、医疗工作者、地方协会、经济学家和专家。

雷纳主教：“反思当今基督徒的责任”

教宗罗马教区副代理雷纳主教表示，“时隔五十年，我们感到有必要反思罗马的罪恶，以及基督徒在面对这些不平等时的责任”。他进一步指出，举办这些会议进一步坚定了一个信念，那就是“教会在公共讨论中存在”是必要的。主教还引用了圣保禄在《致斐理伯人书》中的话，“基督徒的行为应当合乎福音的公民”。因此，“我们并不奢望解决所有问题，但我们可以提供我们的贡献、我们的先知性眼光和希望的建议”。他总结道，这一切都建立在与民间机构，特别是志愿服务领域合作的基础上。

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