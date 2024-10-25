教宗方济各的新通谕《祂爱了我们》能帮助我们了解基督爱我们的方式。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室10月24日公布并介绍了教宗方济各论耶稣圣心的新通谕《祂爱了我们》。同一天，圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）在本新闻网上撰文，从耶稣圣心改变世界的视角作了省思。托尔涅利指出，教宗方济各的这道通谕帮助我们了解基督爱我们的方式。以下是这篇文章的内容：

教宗方济各在他的新通谕中写道，“基督爱我们的方式是祂不想过多向我们解释的事。祂在自己的行为中表现出来。注视祂的行为，我们就可发现祂如何对待我们每一个人……”。我们是希腊理性主义、后基督信仰唯心主义、唯物主义的子孙，今天又处于个人主义的液态文化中，我们要努力彻底明白基督信仰不可被降低为一种理论、一种哲学、一套道德规范，甚至是一连串的感性情绪。相反地，这信仰是与一个生活的基督相遇。

因此，了解祂爱我们的方式，也就是吸引我们和召叫我们的方式，与祂建立关系，这不能简化为一种推理、一种可炫耀的文化认同，或是一本在需要时可参考的规则手册。了解耶稣如何爱了我们与内心有关：这是一段有关行动、注视和话语的经历；一段友谊的经历，一个关于内心的问题。教宗写道，“我就是我的心，因为这心使我有别于他人，使我体现出我的灵性身份，并使我与他人共融”。教宗建议，为能了解耶稣如何爱了我们，我们要“注视祂的行为”，也就是默想福音的场景，惊叹在我们身边不断发生的福音事实，也许这些事是在我们最意想不到的地方发生。

注视祂的行为，我们会看到耶稣“全心关注人、人的忧虑和痛苦”。纳匝肋人所提出的是“朋友彼此相融。祂来了，祂越过了所有的距离，祂亲近我们，将之作为存在的最普通和最平常的事。事实上，祂有另一个名称，那就是‘厄玛奴耳’，意思是‘天主与我们同在’，天主接近我们的生活，在我们当中生活。天主圣子道成肉身”，祂空虚自己，做了仆人，为了爱而牺牲自己的性命。

与基督信仰相遇，就是与基督的圣心相遇，那颗无法无动于衷的圣心以祂无限的慈爱拥抱我们，邀请我们效法祂。恭敬耶稣圣心能带来社会效应，因为这个在战争、社会经济失衡、消费主义及反人性的科技使用中苟延残喘的世界，“可从内心开始改变”。如此一来，《祂爱了我们》这道通谕就是解读教宗全部牧职的一把钥匙。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html