教宗方济各将颁布第四道通谕《祂爱了我们》

教宗方济各关于敬礼耶稣圣心的新通谕将于10月24日公布。教宗已于今年6月的公开接见活动中宣布了这个消息，表明这份文件将收集过往训导文件的有关省思。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各将颁布第四道通谕，全篇论述对耶稣圣心的敬礼。新通谕的标题是《祂爱了我们》（Dilexit nos），论述“耶稣基督圣心的人性和天主性的爱”。圣座新闻室10月21日公布了颁布这道通谕的日期，即10月24日。人类处于一个最富戏剧性的时刻，战争持续不断、社会与经济失衡、无节制的消费主义、能使人类生存变质的新科技，这些都是当今时代的特征，教宗此时颁布这道通谕，要求世人改变视野、愿景和目标，找回最重要且最必要的所在：心灵。

教宗方济各于今年6月5日的周三公开接见活动中，就已宣布秋季将发表一份文件，帮助信友们默观“上主的爱”的各个方面，让这爱“光照教会更新的旅程”，而且“也向这个似乎失去心灵的世界讲述一些具有意义的事”。教宗解释说，这份文件“将收录对过往的训导文件和可追溯到圣经的漫长历史的珍贵省思，以便今天向整个教会重新提出这充满灵性美妙的敬礼”。

1673年，耶稣首次将自己的圣心显示给圣女玛加利大（Margherita Maria Alacoque），此事件距今已有350年。对这个事件的庆祝活动于2023年12月27日开始，将于2025年6月27日结束。教宗方济各这道关于敬礼耶稣圣心的通谕，正值举行这项庆祝活动的期间发表。

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