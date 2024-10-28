教宗追思古铁雷斯神父：他带来许多福音果实

秘鲁解放神学家古铁雷斯神父去世后，教宗方济各发表视频讯息，对这位解放神学创始人之一的神学家的去世表示哀悼。解放神学是一个源自拉丁美洲的神学运动，以穷人和人的解放为关注的焦点。

（梵蒂冈新闻网）秘鲁解放神学家古铁雷斯（Gustavo Gutiérrez）神父10月22日晚上在利马的圣道明会院安息主怀。教宗闻讯后，在世界主教会议的会场保禄六世大厅录制了视频讯息，表达对这位一生致力于为穷人发声的解放神学家的哀思。教宗说，古铁雷斯神父是“一位属于教会的人，在他必须沉默时他晓得沉默，在他遭遇痛苦时，他晓得受苦”。

古铁雷斯神父的葬礼于10月24日在利马的玫瑰圣母大殿举行，教宗的视频讯息在此机会上播放。

教宗说：“今天我们追思古铁雷斯，他是一个伟人，一个属于教会的人。在他必须沉默时他晓得沉默，在他遭遇痛苦时，他晓得受苦。他晓得把使徒的成果和如此丰富的神学向前推进。”教宗也在视频中邀请众人为古铁雷斯神父祈祷，求天主赐予他永恒的安息。

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