印尼休库尔主教婉拒枢机衔，愿在司祭生活中成长

教宗方济各接受了印尼茂物教区主教休库尔婉拒枢机身份的请求。这位方济各小兄弟会会士不会在12月7日的枢密会议上荣升为枢机，以便继续「在服务教会和天主子民中」成长。

（梵蒂冈新闻网）印度尼西亚茂物教区主教休库尔（Paskalis Bruno Syukur）向教宗方济各提出请求，婉拒在12月7日的枢密会议上荣升为枢机。教宗接受了他这个请求。

圣座新闻室主任布鲁尼表示，休库尔主教的这一选择出于他渴望继续在司祭生活中、在服务教会和天主子民中成长。因此，今年12月领受枢机红帽的人数是20人，而非21人。

休库尔主教出生于1962年，小学毕业后就进入庇护十世小修院。他完成哲学和神学的学业后，1989年1月22日宣发方济各小兄弟会的终身圣愿，1991年2月2日晋铎。

作为司铎的休库尔承担过多项职务：他在1991年至1993年在堂区服务，1993年至1996年在罗马宗座圣安多尼大学灵修学硕士班进修；1996年至2001年，他回到印尼德波担任初学导师，1998年至2001年是德波会院院长和印尼会省省参议员。2001年至2009年，休库尔是方济各会印尼会省的省会长，然后从2009年开始，在罗马担任亚太总参事。2013年11月21日，教宗方济各任命他为茂物教区主教。

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