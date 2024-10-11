乌克兰舍夫丘克大总主教：教宗关心乌克兰，始终亲近百姓
（梵蒂冈新闻网）乌克兰天主教希腊礼大总主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）于10月10日上午晋见教宗方济各。在教宗接见乌克兰总统泽连斯基的前夕，这位大总主教说：「感谢天主，我们的总统来聆听圣父教宗。」
舍夫丘克总主教是以同道偕行为主题的世界主教会议成员。10日会议开始前，他先在梵蒂冈宗座大楼晋见教宗方济各。随后，他向本新闻网表示：「我想要向圣父教宗汇报乌克兰的局势、我们所处的战争灾祸，以及随著冬日将至，我们现在必须应对的挑战。」「圣父教宗的确很关心平民百姓、在乌克兰发生的一切，以及受苦最深的弱小者。」
此外，大总主教也向教宗方济各汇报了「在此形势下乌克兰教会的生活」，以及今年7月以福传的核心为主题的地方主教会议。他解释道：「也就是如何福传、如何宣讲天主圣言。对一个绝望的民族来说，天主圣言始终是希望的话语。我把地方主教会议的成果呈给教宗，那是我们写的一封有关战争与公正和平的牧函，是我们对于乌克兰今日战争的省思。」
舍夫丘克大总主教表示：「教宗方济各也为我们教会、我们主教和司铎的英勇服务，向我表达感谢。他向我保证了他的祈祷和祝福。」
这位乌克兰神长也向教宗致以感谢，谢谢他采取了许多行动，而且一直惦记「饱受折磨」的乌克兰。同时，他也感谢教宗促成两名乌克兰赎主会司铎的获释。大总主教说：「感谢教宗本人和圣座投入这斡旋工作，造福我们的人民、这些司铎，也减轻俘虏的痛苦。」
大总主教指的是乌克兰与俄罗斯今年6月29日交换俘虏的事。为此，泽连斯基总统也亲自感谢圣座「努力把这些人带回家」。
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