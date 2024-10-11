乌克兰舍夫丘克大总主教：教宗关心乌克兰，始终亲近百姓

乌克兰天主教希腊礼教会领导人舍夫丘克大总主教在世界主教会议期间晋见教宗方济各。大总主教向本新闻网谈到泽连斯基总统的来访，表示：「对我们总统来说，教宗是全球道德权威。」

（梵蒂冈新闻网）乌克兰天主教希腊礼大总主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）于10月10日上午晋见教宗方济各。在教宗接见乌克兰总统泽连斯基的前夕，这位大总主教说：「感谢天主，我们的总统来聆听圣父教宗。」

舍夫丘克总主教是以同道偕行为主题的世界主教会议成员。10日会议开始前，他先在梵蒂冈宗座大楼晋见教宗方济各。随后，他向本新闻网表示：「我想要向圣父教宗汇报乌克兰的局势、我们所处的战争灾祸，以及随著冬日将至，我们现在必须应对的挑战。」「圣父教宗的确很关心平民百姓、在乌克兰发生的一切，以及受苦最深的弱小者。」

此外，大总主教也向教宗方济各汇报了「在此形势下乌克兰教会的生活」，以及今年7月以福传的核心为主题的地方主教会议。他解释道：「也就是如何福传、如何宣讲天主圣言。对一个绝望的民族来说，天主圣言始终是希望的话语。我把地方主教会议的成果呈给教宗，那是我们写的一封有关战争与公正和平的牧函，是我们对于乌克兰今日战争的省思。」

舍夫丘克大总主教表示：「教宗方济各也为我们教会、我们主教和司铎的英勇服务，向我表达感谢。他向我保证了他的祈祷和祝福。」

这位乌克兰神长也向教宗致以感谢，谢谢他采取了许多行动，而且一直惦记「饱受折磨」的乌克兰。同时，他也感谢教宗促成两名乌克兰赎主会司铎的获释。大总主教说：「感谢教宗本人和圣座投入这斡旋工作，造福我们的人民、这些司铎，也减轻俘虏的痛苦。」

大总主教指的是乌克兰与俄罗斯今年6月29日交换俘虏的事。为此，泽连斯基总统也亲自感谢圣座「努力把这些人带回家」。

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