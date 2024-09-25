2025年世界社会传播日文告主题：温和地分享你们心中的希望

「温和地分享你们心中所怀的希望」：这是教宗方济各为2025年世界社会传播日选定的主题：广为流传的应该是希望，而非激进态度和控制欲。

（梵蒂冈新闻网）圣座新闻室于9月24日公布了教宗方济各为2025年世界社会传播日选定的主题：温和地分享你们心中所怀的希望（参阅：伯前三15-16）。换句话说，就是要在政治、社会、经济等领域消除言论里的攻击性。

向争强好胜的恶表说不

圣座新闻室的公告解释道，明年文告的主题探讨一个事实，即：「今天的传播往往太过暴力，带有攻击的目的，不为对话创造条件」。因此，务必「消除传播的伤害力，洗去它的攻击性」；从「电视脱口秀到社交平台上的唇枪舌战」，如此恶表「会导致争强好胜、互相对立和控制欲占上风」。

令人信服的讯息

教宗方济各期许传播应以希望为特征。公告表示，对基督徒来说，希望就是基督本人。这种传播「始终与团体计划紧密相连」。「当我们谈论基督徒的望德时，必须提到那些以令人信服的方式活出耶稣讯息的团体，他们让人感受到自身所怀的希望，而且今天也能以言以行传播基督的希望」。

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