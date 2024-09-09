教宗方济各抵达东帝汶首都帝力

教宗方济各告别了巴布亚新几内亚之后，乘专机经过大约3个小时的行程，抵达东南亚岛国东帝汶的首都帝力。当天的主要活动是拜会该国总统，以及向该国当局发表讲话。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各第45次国际牧灵访问已经有一个星期，完成了在印度尼西亚和巴布亚新几内亚的行程，现在进入此行的第三个阶段，即访问东帝汶。教宗于9月9日当地时间下午2点20分抵达东帝汶首都帝力，那里的居民几乎全部都是天主教徒。

在“尼古劳·洛巴托总统”国际机场迎候教宗的，是东帝汶共和国总统若泽·拉莫斯·奥尔塔（José Manuel Ramos-Horta）、总理沙纳纳·古斯芒（Xanana Gusmão），以及圣座大使扎武斯基（Wojciech Załuski）总主教。如以往的惯例那样，两名身穿传统服装的儿童向教宗献上鲜花和一条东帝汶风格的围巾。仪仗队在机场跑道上演奏梵蒂冈和东帝汶两国国歌，欢迎教宗的到访。

帝力

帝力是东帝汶主要的港口和贸易中心。1520年，这里成了葡萄牙人的殖民地，并受到西班牙人、荷兰人和英国人的争夺。第二次世界大战期间被日本人占领，直到1945年9月26日，这片土地才回到葡萄牙人手里。东帝汶于1975年脱离葡萄牙而独立，但隔年1976年又受到印度尼西亚军队的入侵。

2002年，东帝汶宣布独立，不再受印尼的控制，于是帝力再次成为新的主权国家的首都。帝力是一个以天主教徒为多数的城市，两个重大的敬礼场所分别是莫泰尔（Motael）圣堂和圣母始胎无原罪圣堂，前者是该国最古老的天主教堂，在葡萄牙人占领时期建于1955年；后者则是东南亚最大的罗马式天主教主教座堂。

帝力的气候是典型的赤道热带雨林气候，全年气温高，每个月都有充沛的降雨量。

第一天的活动

在机场接受礼节性欢迎后，教宗和随行人员便前往圣座使馆。之后，教宗乘车前往出席这段旅程的第一个约会，即欢迎仪式和礼节性拜访东帝汶国家元首，并于下午大约7点会晤东帝汶的政治当局、公民社会及外交使团。

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