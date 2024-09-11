教宗方济各抵达新加坡，受到热烈欢迎

教宗方济各乘帝力航空公司的专机抵达新加坡，这是亚太四国访问的最后一站。当天的唯一活动是与当地的耶稣会士们举行私人会晤。正式活动将从9月12日开始。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月11日抵达新加坡，这是他第45次国际使徒之旅的最后一站。教宗此行中已经到访印度尼西亚、巴布亚新几内亚和东帝汶，现在要在新加坡进行两天的访问活动。教宗的座机于当地时间下午2点53分抵达樟宜国际机场，新加坡文化部长、当地团体和青年，以及新加坡驻圣座大使前来迎接。

机场欢迎

4名不同民族的儿童为教宗表演了欢迎舞蹈，然后以各自的语言向教宗表达了欢迎的话语，其中的华人儿童对教宗说：“欢迎来到新加坡！”接著代表所有儿童向教宗献花，全场响起热烈掌声。在航站楼外也有许多群众手拿小旗和标语牌欢迎教宗，标语牌上用英语写著“祝你健康！”、“喜乐”等词句，他们还欢呼著“教宗方济各！”

教宗抵达新加坡后，当天唯一的活动是在“圣方济各·沙勿略”退省中心与在该国的耶稣会士们进行私人会晤。这座建筑物原先是“圣方济各·沙勿略”修道院，从1997年起用于灵修避静活动。教宗在新加坡的这几天就下榻于此。

新加坡

新加坡是一个城邦小国，最初是一个捕鱼港和当地的贸易中心，16至19世纪成为柔佛苏丹国的一部分。新加坡的现代历史始于1819年，当时英国人拉弗尔斯（Thomas Stamford Raffles） 与苏丹国签订条约，将新加坡岛南部，也称作乌戎岛的地区列为英国东印度公司的贸易地点。经过5年的时间，整个岛屿成为英国的殖民地。

第二次世界大战期间，日本人占领了新加坡，将之改名为“昭南岛”。日本于1945年投降后，新加坡再次回到英国人手里。1959年，新加坡实现自治，李光耀任总理。1963年，新加坡脱离英国，宣布独立，加入马来西亚的新联邦。然而，由于联邦内的矛盾无法化解，两年后便成立了新加坡共和国。

建国后，在李光耀的领导下，新加坡成了世界上最繁荣的国家之一。尽管国土面积小且缺乏天然资源，如今新加坡已成为世界上最清洁、最安全和高科技含量最高的城市之一。

同东帝汶的帝力一样，新加坡也属典型的赤道热带雨林气候，全年气温高，尤其潮湿，基本没有季节变化。

隔天的活动

9月12日，教宗将在国会大厦接受欢迎、礼节性拜会国家元首、会晤总理。然后在新加坡国立大学的大学文化中心剧院会见当局、公民社会及外交使团并发表在新加坡行程中的首篇讲话。预计，教宗会以私人的形式在“圣方济各·沙勿略”中心与新加坡前总理李显龙进行私人会晤。当天的一项重要活动，就是教宗于下午在“国家体育场主持弥撒，与当地信友见面。

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