新加坡：在商业城市中“教会是盐”
（梵蒂冈新闻网）弟茂德（Timothy Yeo）神父是和平之后天主堂的主任司铎，他在教宗方济各访问新加坡时接受本新闻网采访。他说“教宗的来访问是历史性的盛事，非常重要，因为教宗来给予我们鼓励和团结的讯息”。他又补充说，天主教信徒非常敬爱圣母玛利亚。
弟茂德神父说，天主教徒在新加坡是少数群体，超过30万，大多数是来新加坡打工的移民。“比如，我的堂区主要是菲律宾、印度尼西亚信徒，有一部分是意大利信友，他们每个主日都来参加弥撒。信友们积极参与堂区的牧灵生活”。这里有32个堂区。
神父也强调了在培养共融精神和友爱和平中作出的努力，“这是我们的使命，与圣味增爵善会一起，我们尽力帮助有需要的人，也与其他宗教信仰的人合作，即与佛教徒、道教徒、穆斯林合作。教宗的莅临会带来极大的希望。他对我们所有人非常重要。注视耶稣，给我们的灵性成长一个重要的推动力”。弟茂德神父最后指出，在富饶和发展极诱人的背景下，在这里“商业、赌场和工业的环境中，教会就是盐。这是一项需要时间的使命”。
来自意大利的平信徒莫尼加（Monica Fontanese）与和平之后天主堂本堂神父一起创立了一个团体。她说，“这是一个非常小的团体，但非常切望教宗方济各的到来。我们有极大的兴奋之情”。这里的天主教徒做了很多准备工作，希望以最好的方式迎接教宗。莫尼加表示，我们对教宗期待的正是著重于 “宽容、彼此尊重和融入社会的理念，它们的最终目的是和平”。莫尼加也指出，新加坡是一幅不同文化和信仰组成的镶嵌画，“对我们来说，这是一个极好的榜样”。
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