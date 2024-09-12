新加坡：在商业城市中“教会是盐”

在教宗访问新加坡之际，和平之后天主堂本堂神父弟茂德强调了天主教信徒在新加坡这个城邦国家的角色，以及多元宗教相互和谐的重要性。

（梵蒂冈新闻网）弟茂德（Timothy Yeo）神父是和平之后天主堂的主任司铎，他在教宗方济各访问新加坡时接受本新闻网采访。他说“教宗的来访问是历史性的盛事，非常重要，因为教宗来给予我们鼓励和团结的讯息”。他又补充说，天主教信徒非常敬爱圣母玛利亚。

弟茂德神父说，天主教徒在新加坡是少数群体，超过30万，大多数是来新加坡打工的移民。“比如，我的堂区主要是菲律宾、印度尼西亚信徒，有一部分是意大利信友，他们每个主日都来参加弥撒。信友们积极参与堂区的牧灵生活”。这里有32个堂区。

神父也强调了在培养共融精神和友爱和平中作出的努力，“这是我们的使命，与圣味增爵善会一起，我们尽力帮助有需要的人，也与其他宗教信仰的人合作，即与佛教徒、道教徒、穆斯林合作。教宗的莅临会带来极大的希望。他对我们所有人非常重要。注视耶稣，给我们的灵性成长一个重要的推动力”。弟茂德神父最后指出，在富饶和发展极诱人的背景下，在这里“商业、赌场和工业的环境中，教会就是盐。这是一项需要时间的使命”。

来自意大利的平信徒莫尼加（Monica Fontanese）与和平之后天主堂本堂神父一起创立了一个团体。她说，“这是一个非常小的团体，但非常切望教宗方济各的到来。我们有极大的兴奋之情”。这里的天主教徒做了很多准备工作，希望以最好的方式迎接教宗。莫尼加表示，我们对教宗期待的正是著重于 “宽容、彼此尊重和融入社会的理念，它们的最终目的是和平”。莫尼加也指出，新加坡是一幅不同文化和信仰组成的镶嵌画，“对我们来说，这是一个极好的榜样”。

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