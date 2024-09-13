教宗劝勉神职弟兄成为善牧

教宗方济各离开新加坡之前，与该国的主教、司铎及奉献生活者举行了私下会晤。新加坡《海星报》报导了这项活动。

9月13日早晨八点半，教宗在圣方济各避静院会见新加坡总教区的神职人员。吴诚才枢机代表大家欢迎教宗，致辞中提到教宗曾说过神父们应该像耶稣善牧一样，身上有羊群的味道。之后教宗向在场神职发表简短讲话，进一步阐述该如何成为好牧人。

新加坡华文教务委员会总神师萧永伦神父告诉《海星报》，教宗表示牧人要走在羊群前面，中间和后面。走在前面为引导羊群，走在中间为照顾羊群，走在后面有两个作用。第一是保护羊群，第二是驱使走错方向的羊回归正途。教宗也强调，牧人要和天主保持密切的关系，热心祈祷，做一个忠实的天人中保，把人们的需要带到天主那里去，也把天主的恩宠带给人们。

教宗停顿了一下，向在场的神职微笑说：“要常微笑。不要做一个黑脸的人。要为你周围的人带来微笑和欢乐。”萧神父表示大家听后忍不住都愉快的笑了，神父们对教宗发自内心的肺腑之言深为感动。

在结束讲话前，教宗看见在场有两位修女，随机补充了几句话。他说修女在教会内可以扮演母性的任务，把天主的慈爱温良带给众人。而教会就是一位好母亲，她要关怀和照顾她的子女们。

最后教宗降福大家，并和神职们合拍全体照。他也通过教区代表分送在场每一位一串玫瑰珠。

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