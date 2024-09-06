莫尔斯比港为教宗的到访准备就绪

巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港聚集了许多殷切期待教宗的人民。那是教宗本次为期两周牧灵访问的第二站。

（梵蒂冈新闻网）巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港如火如荼地为迎接教宗方济各做准备。教宗于9月6日当地时间傍晚抵达该国，那是他为期两周在亚太地区牧灵访问的第二站。这个南太平洋国家的天主教徒从全国各地涌入首都这座拥有40多万人口的城市。

耶稣圣心传教修女会莉莎尼亚（Daisy Lisania）修女为接待教宗的准备工作忙得不可开交。她是巴布亚新几内亚和所罗门群岛主教团社会传播事务秘书，负责教宗访问该国的媒体工作。她在教宗抵达前向本新闻网表示：「作为一名修女，这为我来说意义深远。我昨天就已经热泪盈眶，因为这是一位坐著轮椅的教宗；他将近88岁了，却心系巴布亚新几内亚。」

莉莎尼亚修女的声音微颤，忍不住喜极而泣。「想想教宗必须离开罗马，到这么偏远的地方来，到一个你会从媒体上听见很多负面消息的国家。对我来说，这意义非凡，因为他说过：『我要去我的子民所在的地方。我渴望与他们在一起。』」

此刻聚集在莫尔斯比的众多天主教徒，心中都有同样的感受。他们当中有许多人跋山涉水前来首都，或是坐大巴，或是搭飞机，或是徒步前行，为的是参与这历史性的盛事。小若望·丁斯（John Junior Dinz）便是其中一个。他与母亲和舅舅花了好几天的时间辗转抵达首都。

丁斯对本新闻网吐露：「我一从我的本堂神父那里听说教宗方济各要来访问我们国家首都莫尔斯比时，就萌生了这个梦想。这是很荣幸的事，因为我是天主教徒，我需要去见我的领袖。我必须见到教宗。这为我会是一大祝福。」

他解释道，他的父母曾于1984年亲眼见到前来巴布亚新几内亚访问的圣若望保禄二世教宗，这激励了他踏上旅途。丁斯说：「他们两人曾前往哈根去见教宗若望保禄二世。现在，当我准备动身前来这里时，他们祝福了我，并且说：『你必须去。你要朝圣，而且你必须去。去见教宗方济各吧！』他们有关若望保禄二世教宗的经历确实鼓舞了我来到莫尔斯比港晋见圣父教宗方济各。」

关于教宗的临在能给百姓带来的长久影响，丁斯只是其中的一例。教宗的关怀对那些时常遭到遗忘的地方意义格外重大，那里虽然得不到媒体的镁光灯，却有信仰之光持续照耀，尤其照在后代子孙身上。

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