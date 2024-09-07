在巴布亚新几内亚服务的法齐尼神父：教宗在此感到宾至如归

慈幼会传教士法齐尼神父于1982年起在巴布亚新几内亚服务。他说，教宗来此访问，会有宾至如归的感受。

（梵蒂冈新闻网）慈幼会会士法齐尼（Angelo Fazzini）神父在巴布亚新几内亚服务，他在教宗访问该国前向本新网讲述自己来这个国家的原因说，“我的会长告诉我，‘巴布亚新几内亚将是你的天堂’。事情正是如此，那是1982年的事”。法齐尼神父来自意大利北部莱科省的普雷马纳，他到巴布亚新几内亚前在菲律宾传教。

法齐尼神父先在钦布省孔迪亚瓦市帮助照顾“鲍思高”技术学校的学生，目前在首都莫尔斯比港服务，是信徒和鲍思高技术学校学生的吿解司铎。神父说，“作为天主教学校，我们向所有人开放，也向其他教会的人开放”。法齐尼神父最后表示，“教宗在此有宾至如归的感觉”，信友对教宗的到来感到非常高兴。他也指出，“教宗要我们祈祷，上主也与我们同在。我们还要求什么？”

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