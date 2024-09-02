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教宗三钟经：言行一致的基督徒使得他为所爱的他人作的祈祷有力

教宗2日在三钟经祈祷活动中省思了当天福音的内容。他提醒说，不要将我们与天主的关系变得表面化。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月1日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。念经前，他向聚集在圣伯多禄广场上的信众解释耶稣在当天福音中提到的洁净与污秽。教宗说，这是“耶稣同时代的人非常关注的一个话题”。

福音中记载说，有些严格遵守规矩的法利塞人和经师指控耶稣允许祂的门徒用“不洁的手，就是用没有洗过的手吃饭”。耶稣借机邀请他们思考“洁净”的含义，并解释说，“洁净与外表礼节无关，而是首先与内在的态度有关”。“如果内心滋生邪恶意念，比如贪吝、嫉妒和骄傲，或者恶念，如诡诈、盗窃、背叛、毁谤，为了变得洁净，一遍又一遍地洗手是没有意义的”。

教宗提醒我们要警惕仪式主义，他说，怎么可能在参与弥撒后，刚走出圣堂，便立刻在堂外广场上恶意、无情地说些有关一切事物和所有人的闲话。“这些闲言碎语摧毁人心和灵魂”。教宗也邀请我们不要“在祈祷中表现的非常虔诚，但在家中却对家人非常冷淡和漠不关心，或者忽略需要帮助和陪伴的年迈父母”。

教宗指这样的生活是虚伪的双重生活，是不应该的，“这是法利塞人所做的”。一个人即使表面上“善待每个人，甚至做一点义工和慈善行为，但如果心里仇恨他人、蔑视穷人，或者在自己的工作中不诚实，也是不应该的。“如此，便会将与天主的关系变得表面化，内心中却对祂恩宠的净化行动无动于衷”。

教宗最后说，让我们扪心自问：我是否以言行一致的方式活出我的信仰？我在祈祷中说的话，是否在思想、言语和行为中，在爱近人和尊重弟兄姐妹中实际体现出来？

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 September 02, 12:29

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。