教宗三钟经：言行一致的基督徒使得他为所爱的他人作的祈祷有力

教宗2日在三钟经祈祷活动中省思了当天福音的内容。他提醒说，不要将我们与天主的关系变得表面化。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月1日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。念经前，他向聚集在圣伯多禄广场上的信众解释耶稣在当天福音中提到的洁净与污秽。教宗说，这是“耶稣同时代的人非常关注的一个话题”。

福音中记载说，有些严格遵守规矩的法利塞人和经师指控耶稣允许祂的门徒用“不洁的手，就是用没有洗过的手吃饭”。耶稣借机邀请他们思考“洁净”的含义，并解释说，“洁净与外表礼节无关，而是首先与内在的态度有关”。“如果内心滋生邪恶意念，比如贪吝、嫉妒和骄傲，或者恶念，如诡诈、盗窃、背叛、毁谤，为了变得洁净，一遍又一遍地洗手是没有意义的”。

教宗提醒我们要警惕仪式主义，他说，怎么可能在参与弥撒后，刚走出圣堂，便立刻在堂外广场上恶意、无情地说些有关一切事物和所有人的闲话。“这些闲言碎语摧毁人心和灵魂”。教宗也邀请我们不要“在祈祷中表现的非常虔诚，但在家中却对家人非常冷淡和漠不关心，或者忽略需要帮助和陪伴的年迈父母”。

教宗指这样的生活是虚伪的双重生活，是不应该的，“这是法利塞人所做的”。一个人即使表面上“善待每个人，甚至做一点义工和慈善行为，但如果心里仇恨他人、蔑视穷人，或者在自己的工作中不诚实，也是不应该的。“如此，便会将与天主的关系变得表面化，内心中却对祂恩宠的净化行动无动于衷”。

教宗最后说，让我们扪心自问：我是否以言行一致的方式活出我的信仰？我在祈祷中说的话，是否在思想、言语和行为中，在爱近人和尊重弟兄姐妹中实际体现出来？

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