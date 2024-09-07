巴布亚新几内亚地方教会在国家社会生活中的努力

作为连结亚洲、澳洲和大洋洲诸岛屿的天然桥梁的巴布亚新几内亚，是教宗亚太四国访问的第二站。在此机会上，本新闻网简单介绍该国的社会状况及教会为之付出的努力。

(梵蒂冈新闻网)作为连结亚洲、澳洲和大洋洲诸岛屿的天然桥梁的巴布亚新几内亚，是教宗亚太四国访问的第二站。该国的大批天主教信友已齐聚首都，踊跃参与教宗到访的活动。

外来影响与地方传统之间的信仰本地化发展

天主教信仰已经在巴布亚新几内亚扎根结果。作为一个文化古老同时又新兴独立的国家，一些大国对它的影响力几个世纪以来一直存在，且至今仍然如此：印尼富豪的投资；澳大利亚在贸易、经济和慈善机构上的重要友谊；而中国选择了邻近的所罗门群岛作为落脚点，在学校系统和人道主义援助中让人感受到其临在。在这些外来力量的影响下，当地教会正在走自己的路线。教宗方济各于2016年擢升了莫尔斯比港总教区若望·里巴特（John Ribat）总主教为该国的首位枢机，表现出对信仰本地化的尊重。

近半数人口生活在贫困线以下

与全面发展的印尼相比，教宗到访的巴布亚新几内亚是一个贫穷的岛屿国家。它地势恶劣、群山环绕，入学率尚未达到适宜的水平，基础设施也十分缺乏。40%的巴布亚人生活在贫困线以下。例如，政府承诺建造一条铁路，但何时建成，仍遥不可期。许多朝圣者为参加教宗在首都体育场主持的弥撒，须从偏远的地区步行抵达。由于长期的物资匮乏，导致地方的暴力事件已成了常态，特别是在枪枝泛滥的高原地区。曾经常常发生的战争，如今演变成了部落之间的冲突。

当地教会在冲突中发挥调解作用

当地教会在调解部落冲突中发挥著非常重要的作用。马当的圣言会圣言大学社会研究中心主任、人类学家加尼尔（Nicolas Garnier）解释说：“在部落战争中，他们常常被邀请进行调解工作。对乡村来说，教会不是外人，而是自家人，或是完全通过乡村，重新发展而成的。”

妇女的现况

暴力有时也与巫术有关，其灾难性后果给妇女带来沉重的负担。耶稣圣心传教修女会莉莎尼亚（Daisy Lisania）修女向本新闻网表示，巫术深植于巴布亚的文化中，这是一个大问题，妇女常常成为被攻击的对象。她介绍道，目前，该国妇女代表权方面取得了微弱的进展。在议会中有三名女性代表，教会正尽可能地促进女性教育，特别是在首都的明爱技术中学。教宗于9月7日星期六访问该校。在2023年5月，莉莎尼亚修女曾随同该国主教到梵蒂冈向教宗述职，是巴布亚新几内亚教会历史上第一位参与主教述职的女性。

《教会在大洋洲》宗座劝谕的教导

在第三个千年之初，2001年若望保禄二世教宗召开以大洋洲教会为主题的最后一次世界主教会议，会议后发表了《教会在大洋洲》宗座劝谕。这个在大洋洲行之有年的同道偕行精神，无疑将为普世教会夯实基础，增进共融、参与及传教使命。这些正是世界主教会议与会神长们今年10月要继续在梵蒂冈努力的方向。

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