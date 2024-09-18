地拉那举办地中海会议，教宗敦促以友爱回应冷漠

阿尔巴尼亚首都地拉那于9月15日至21日举办地中海会议。教宗方济各向与会者发表视频讯息，邀请他们做「希望的朝圣者，跟随天主的记号」，好使地中海成为友爱与和平的海。

（梵蒂冈新闻网）地中海沿岸众教会于9月15日至21日在阿尔巴尼亚地拉那举行2024年地中海会议，主题为「希望的朝圣者、和平的缔造者」。在此机会上，教宗向来自25个国家的50名与会青年发表视频讯息，邀请他们建设友爱。「面对害人性命的冲突和冷漠，友爱是我们所能做出的最好回应」。

青年是地中海的未来

教宗回忆起他10年前在阿尔巴尼亚的访问，称该国人民「虽然面容众多，却因勇气而团结一心」。

「诚如我当时对青年说的：『你们是阿尔巴尼亚的新世代。』今天我要再说一句：亲爱的地中海五面海岸的青年：你们是新世代，你们是地中海地区的未来。」

和平有所建树，冷漠害人性命

教宗说，我们大家都是希望的朝圣者，「在寻求真理的旅途中前行，活出我们的信仰，建设和平」。天主「爱所有的人，不在我们之间做区分」。

「你们正在地中海五面海岸建设的友爱是个回应，是个回应啊！面对害人性命的冲突和冷漠，那是我们所能做出的最好回应。」

打开接纳的门

教宗鼓励青年欣赏「他们传统的多元性，视之为天主所愿的富饶」。「团结不是整齐划一，我们文化与宗教身份的多元性是天主的恩典」。教宗重申要在多元中团结合一，「互相尊重」。

教宗对青年说：「你们要重视那些得不到聆听的人的声音。」例如穷人，「他们被当成一种负担或麻烦，为此深感痛苦」；或者是那些「往往很年轻就必须离乡背井去寻求更好未来的人」。「你们要照顾每一个人。」

「这与数字无关，却与人有关，而且每个人都是神圣的。这攸关面容，他们的尊严必须得到促进和保护。我们要抵拒恐惧的文化，打开接纳和友谊的门。」

地中海是要用心养护的美丽花园

教宗对青年表示，地中海使你们团结，它有如一座「要用心养护的美丽花园」。教宗期勉青年「在各种情况下秉持服务精神，照顾一切托付在自己手中的受造物」。

教宗提起在地中海沿岸殉道的人，他们的勇气能「启发青年奋力抵抗所有暴力」。

友爱与和平的海

教宗最后将青年托付给阿尔巴尼亚的主保、善导之母玛利亚。教宗叮嘱青年说：「你们要效法她的无玷圣心，做个不知疲倦的希望朝圣者，跟随天主的记号，好使地中海恢复它最美的面貌，即友爱与和平的海。愿它不再是个坟场。」

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