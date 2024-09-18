教宗第39届世青节文告：仰望上主，你们必不会疲倦

教宗方济各为第39届世界青年节发表文告，鼓励青年常怀望德，坚毅地迎接人生的挑战。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各向世界各地的青年发表了第39届世界青年节文告，主题为「仰望上主的人，奔走而不疲倦」（参阅：依四十31）。文告以望德和坚毅为中心，从依撒意亚先知的话语汲取灵感。

教宗在文告中鼓励青年把人生视为朝圣旅途、一段追求幸福的旅程。教宗指出，旅途固然辛劳，但望德必定在旅途中闪耀光芒。

仰望上主的人必不疲倦

尽管年轻人会遇到重重困难，教宗依然鼓励他们坚忍不拔。他强调，望德是一股积极的驱动力，敦促我们勇往直前，因为那是「天主亲自赐给我们的礼物」。

人生的一场场奋斗会使人感到劳累。教宗指出，对于所有踏上有意义的旅途的人来说，疲倦是家常便饭，消除如此疲劳的方法不是休息，而是「成为希望的朝圣者」。

教宗在文告中邀请青年全然拥抱生命，切莫停滞不前。有些人「静止不动，丝毫不愿意往前迈进」。

教宗强调，这种懈怠感经常会导致人们碌碌无为，觉得一切都没有用处。教宗说：「我宁可要人们旅途中的辛劳，也不要人们裹足不前的无聊感。」

圣体圣事是通往天国的高速公路

教宗接著将青年的旅途，以及圣经中以色列人横跨荒漠的经历，二者相提并论。他向青年表示，即使是在危机和绝望的时刻，天主也不会抛弃祂的子民。相反地，天主是慈爱的父亲，祂亲自喂养众人，就如同祂在旷野中给以色列人赐下玛纳那样。

因此，教宗敦促青年重新发现圣体圣事这份意义深远的礼物，提醒他们「圣体圣事是通往天国的高速公路」。

朝圣者，而非游客

展望2025禧年，教宗期勉青年把握禧年活动的良机，加深自己与天主的关系，并体验到天主的仁慈与爱。

他邀请所有的人，说：「你们踏上旅途时，不要只像个游客那样，却要做真正的朝圣者。」教宗强调，迈向禧年的旅程不光是需要动身上路，更是一段灵性旅途。

教宗最后在文告中鼓励青年做勇敢的人，「要有勇气」。教宗保证为他们祈祷，并将他们的旅途托付给童贞荣福玛利亚。藉著圣母的芳表，青年能「在旅途中坚毅不屈，做望德与爱的朝圣者」。

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