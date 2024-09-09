教宗在巴新会见青年：选择和睦，扶持那些跌倒的人

在巴布亚新几内亚最后一场活动中，教宗方济各与一万多名青年男女在莫尔斯比港的体育场进行了交流。教宗提醒他们：“你们的共同语言是心灵、爱与服务的语言。”他强调，在面对冷漠时，“内心必须有关怀他人的急切感”，如果有人跌倒，请帮助他不要一直倒在地上。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月9日在莫尔斯比港约翰·吉斯爵士体育场与上万名巴布亚新几内亚青年见面。这场会面很快就变成了充满微笑、手势和集体回应的对话。这个场地也是他主日早晨主持弥撒的地点。

心灵、爱与服务的共同语言

在放下预先准备好的讲稿后，教宗方济各微笑著邀请青年们在分裂与和睦之间做出选择，并提到梅瑟后裔在建造巴贝耳塔时的行为。青年们齐声选择了“和睦”。然后教宗提醒他们：“上主创造我们，是为了与他人保持良好的关系。”在这个拥有800多种语言的国家，教宗告诉青年们，他们需要“一种语言来帮助大家保持团结。是什么语言呢？”有些人回答“爱”。教宗进一步澄清：“你们的共同语言是心灵的语言，爱的语言、关怀与服务的语言”，并希望“你们都能讲这种语言，成为爱的‘母语人士’！”

“如果你们看到有人跌倒，请扶他站起来”

最后，教宗方济各提出了一个他非常关心的话题：“我们每个人都可能犯错，所有人都会犯错。但重要的是意识到自己的错误，我们必须时刻改正自己。”他还提到一首登山歌：“在攀登的技巧中，重要的不是不要跌倒，而是不要倒在地上爬不起来。”教宗继续说：“如果你们看到你们的朋友、同伴，你们同龄的人跌倒了，你们该怎么做？你们应该关注他，帮助他站起来。记住，我们在生活中只有在一种情况下可以俯视他人，那就是帮助他站起来的时候。”

主教奥拉姆与巴新青年面临的挑战

在约20位身著色彩缤纷的传统羽毛服装的青年跳完欢迎舞后，金贝教区的主教兼青年代表若望·鲍思高·奥拉姆（John Bosco Auram）向教宗致辞。他提到，巴布亚新几内亚青年们所面临的最大挑战是“在一个充满深刻挑战的现实中发现基督”。这些深刻挑战包括“在家庭和社会中践行基督信仰的价值观、有限的成长和发展机会，以及对社会、政府甚至教会的期望落空，因而产生的各种挫折”。

三位见证者

接著，一些年轻人上前发言并向教宗分享了他们的见证。

第一位见证者是帕特里夏·哈里克宁-科尔波克（Patricia Harricknen-Korpok），她是“天主教专业人士协会”的成员。她谈到在一个深受娱乐产业、社交媒体和科技影响的社会中，见证天主教信仰和伦理所面临的挑战。

然后，瑞安·沃鲁姆（Ryan Vulum）分享了他在破碎家庭中度过的艰难童年。他表示，教会成为了他的避难所。他解释说，巴布亚新几内亚的许多年轻人都面临同样的挑战，难以与那些分居或不在身边的父母沟通。这通常会导致滥用药物、非法活动，以及失去希望。

最后一位见证者是“圣母军”的成员伯尔纳德·图尔莫尼（Bernadette Turmoni）。她谈到了家庭虐待对年轻人造成的毁灭性影响。她说：“受害者感到不被爱、不被尊重，这可能会导致他们自杀或离家出走。”伯尔纳德还强调了贫穷问题，尽管巴布亚新几内亚拥有丰富的自然资源，却有许多年轻人中途辍学，靠贩毒、偷窃或行乞为生。

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