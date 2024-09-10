教宗在帝力会见圣职人员、会士和要理教员：你们是基督的芬芳

9月10日上午，教宗方济各在帝力圣母无染原罪主教座堂向主教、司铎、执事、男女奉献生活者、修生及要理教员发表讲话，敦促他们在东帝汶守护和传播福音的馨香。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各9月10日上午，在东帝汶首都帝力圣母无原罪主教座堂会见了该国的主教、司铎、执事、男女奉献生活者、修生及要理教员。教宗发表讲话前，一位修女、一位神父和一位教理教员分别作了信仰见证。教宗指出：尽管东帝汶在世界上处于边缘地带，但它却是福音的中心，而福音总是著眼于边缘人群。

福音的传播者是“基督的芬芳”

在三位福音传播者分享了信仰见证之后，教宗反思了他们的福传工作及挑战。教宗透过若望福音记载的“玛利亚用极珍贵香液抹耶稣的脚”（参阅：若十二1-11）的故事进行反思。教宗强调，这个故事告诉我们，“基督和祂福音的馨香”是“我们必须守护并蒙召去传播的一个恩典”。他敦促东帝汶的圣职人员、修会会士和要理教员要回归信仰的本质，并认识自己是在东帝汶土地上的“基督的芳香”。教宗说：“我们已被抹上香液，是基督的芬芳，因此我们要像伯达尼的玛利亚那样，珍惜上主透过香液给予我们的爱，这样爱才不会褪色，不会失去芳香。”

守护福音的馨香并净化文化

接著，教宗提醒在场的所有福传的使徒，指出这馨香不仅为了自己，也是“用来涂抹基督的脚，用来宣讲福音和服务穷人”。这馨香也提醒他们抵御“不冷不热的灵性平庸”，因为它“总是潜伏在”日常的生活中。

随后，教宗进一步强调，需要不断增长对基督的教导和信仰教义的了解，以帮助“净化”他们的文化，使其免受与基督宗教信仰相冲突的“陈旧、有时是迷信的行为与习俗”的影响。另一方面，教宗鼓励他们重视文化中的一些“美好”的方面，诸如，相信复活及对逝者灵魂的尊重。教宗说：“每个文化和社会团体都需要净化和成长。”（《福音的喜乐》第69号）

传播福音

教宗继续鼓励东帝汶的神职人员和教会工作者要以热忱和勇气“传播福音的芬芳”。他提到福音中玛利亚打开陶罐倒出香液涂抹耶稣脚的画面，以及刚才作见证的罗莎修女所说的“行进中的教会”的画面。教宗说：“当我们有勇气‘打破’装有香液的罐子，打破常是封闭的、只为我们个人的需求的‘外壳’时，福传就会推进。”

于是，教宗提出要为东帝汶的福传提供“新的动力”，即“植根于悠久的基督信仰历史”，好让福音的馨香也能在经历多年的战争后，促进和解、和平、怜悯与正义。

更新福传“动力”，抵御暴力及贫穷

教宗表示，福音的馨香是慈悲的，它“能帮助穷人重新站起来”。这馨香必须要传播，好能与左右东帝汶社会的弊端抗争，诸如：暴力、酗酒和歧视妇女等。教宗说：“耶稣的福音能够建立一个新社会。”为此，东帝汶需要“充满热情、准备充分和富有创造力”的圣职人员、奉献生活者和要理教员。

司铎应是天主慈悲的记号

教宗特别提醒在场的司铎，要保持谦逊，不要利用自己的身份谋取个人利益或社会声望。教宗说：“你们要永远给予人祝福和安慰；永远做天主怜悯的实施者和天主慈悲的记号。”

最后，教宗以桑乔（Sancho）神父做见证的一句话结束了他的讲话，这句话是“天主知道如何照顾那些祂所召唤和派去执行祂使命的人”。

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