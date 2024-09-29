教宗在法语鲁汶大学叮嘱学生：学习是为了造福人群

教宗方济各前往比利时法语鲁汶天主教大学与大学生相聚，鼓励他们省思自己「如何读书，为什么读书，以及为谁而读书？」教宗谈到基督徒与生态的关系，强调我们对受造界负有责任，但我们不是主人。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月28日在比利时牧灵访问的另一项重要公开活动，是在法语鲁汶天主教大学会见大学生。这所享誉国际的高等学府将于明年庆祝创校600周年，在这承先启后的时刻，教宗聆听了大学生的省思，并为他们的求学之路提出一些建议。

爵士乐版的《愿祢受赞颂》

教宗与大学生的聚会在爵士乐声中展开。鲁汶大学乐团在大礼堂舞台上演出改编自《万物赞主颂》的爵士乐曲，一名女大学生深情咏唱：「愿祢受赞颂。」

教宗抵达大学校园后，先是在贵宾簿上签名留言，然后进入礼堂，在场众人以将近四分钟的热烈掌声欢迎了他。

校长史密斯（Françoise Smets）女士发表了欢迎致词，运用两段视频来呈现该校的历史里程碑，以及在当前的气候变化下对可持续发展的承诺。

大学生的信

接著，几名大学生分享了他们的省思并呈交给教宗一封信。他们关切的议题包括：对环境的责任、大学在提高意识和促进改变方面的角色，以及为了应对当前的环境与社会危机，采取新的文化与灵性态度的必要性。

这封信是多名教授、年轻研究人员和大学生共同努力的结晶。他们一起举行了聚会，讨论关于照料我们共同家园的《愿祢受赞颂》通谕。

望德绝不叫人蒙羞

在讲话中，教宗方济各由衷感谢学生们分享了他们对未来的关切，赞许他们渴望正义、寻求真理的「热情与希望」。

教宗对他们在信中提出的诸多议题表示认同，包括战争、在全球南方对资源和民众的恣意开发和任意剥削，以及欧洲在过去将殖民统治其他民族合理化方面，教会负有的责任。

教宗谴责以任何手段滥用宗教来达到征服的目的，称之为扭曲天主肖像的渎神举动。面对这些恶事，教宗鼓励大学生继续怀有希望，因为「望德绝不叫人蒙羞」。

万物是天主所赐，我们不是主人

这封信函的核心是基督徒与生态的关系。为此，教宗强调了三个应当培养的态度。首先，我们必须感谢天主创造了天地万物。祂将受造界托付给人类，祂「没有要我们做主人，而是要我们做客人和尘世的朝圣者」。

第二个态度是使命感：我们有责任保护受造界，耕耘大地，把它传给后代子孙。教宗惋惜地指出，由于强大的经济利益占上风，对生态的关怀居于劣势，这情况持续妨碍环境受到保护。

第三种态度则是对天主和世人的忠信。教宗敦促众人推进整体发展，尊重人类生活的身体、道德、文化和社会幅度，「反对各种形式的压迫和排拒他人」的态度。教宗指出，教会尤其致力于「每一个成员的皈依，以及促进正义、寻求真理」。

大学生应走的求学之路

此外，面对在场的大学生，教宗为他们的求学之路指点迷津，请他们从三个方面进行反思，即：如何读书，为什么读书，以及为谁而读书？

谈到「如何读书」，教宗强调，这不光是研究方法，如每个学科那样，更是一种风格。虽然「每个人都能培养自己的读书风格，但在大学团体内也能共同分享一种风格：大家一起学习」。我们可以得益于求学之路上的前辈，例如老师和学长，并且与教室里的同窗一起学习。「学生与教授之间没有战争，只有对话。对话有时稍微激烈一点，但是有对话，而且对话能使大学团体成长」。

其次是「为什么读书」。教宗提醒，「学习的动机应当是良好的，因为学习的意义、我们人生的方向取决于此。有时候，我读书是为了找到某种工作，但我后来只为了它的功能而活。我们变成『货品』」。「生活不是为了工作，工作是为了生活。」这句话说起来容易，做起来却很难。为此，教宗敦促大学生们「学会言行合一」。

至于「为谁而读书」，教宗指出，「我们读书是为了有能力教导并服事他人。大学文凭证明一种为公共福祉效劳的能力」。换句话说：「我读书是为了我自己，为了工作，为了做个有用的人，为了共同的福祉。这必须非常平衡。」

教宗放下讲稿，语重心长地说：「我向你们坦白，我很难过地看到世界上有些大学只为培养学生去赚钱或去掌权。这过于自私自利，没有团体。大学应帮助我们建立社会、增进友爱。」

教宗最后为这次聚会表示感谢，并且说：「我衷心祝福你们，祝福你们的培育道路。」

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