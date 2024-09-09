教宗在东帝汶与当局会晤：让你们的信仰成为你们的文化！

教宗方济各在东帝汶会见民政当局、公民社会和外交使团的代表们，邀请东帝汶人民让信仰来启发他们的原则、计划和选择。

（梵蒂冈新闻网）东帝汶经过了四分之一世纪的独立抗争后，如今「能够再次兴起」。教宗方济各9月9日傍晚在该国首都帝力如此表示，称这个亚洲国家「找到了通往和平的道路，开始新的发展阶段，改善生活条件，并在各层级珍惜这片土地及其自然和人文资源的纯净光辉」。

和平与自由的晨曦

教宗方济各抵达帝力后，立即会见了政治领导人、公民社会代表，以及外交使团成员。东帝汶曾度过一段「黑暗又艰辛的时光」，现在终于迎来「和平与自由的黎明」，教宗为此感谢天主。

教宗强调，东帝汶人民即使是在为独立奋斗的「惨烈」时期，也从未失去过希望。同时，教宗也嘉许他们「为了与在印尼的弟兄姐妹全面和解，付出了辛勤的努力」。

在此机会上，教宗也为世界许多地方的其它冲突祈求天主，「愿和平与净化的渴望得胜」。

新的挑战

教宗一方面指出，东帝汶已经开启了「新的愿景」，另一方面则承认，「有些新的挑战要应对、新的问题待解决」。例如：向外移民；贫困，尤其是乡村的穷苦情况；酗酒；以及少年帮派。

教宗说：「这就是为什么我想要说：但愿以前曾经启发你们、支持你们的信仰，能在当下和未来继续启发你们。」

教宗鼓励他们说：「让你们的信仰成为你们的文化。」换句话说，愿信仰「能激发一些符合福音的原则、项目和选择」。

教育的重要性

正是为了应对该国面临的难题，教宗坚持教育的重要性，尤其是要培育那些将来要领导国家的人。

教宗指出，在这方面的培育，教会社会训导能提供基础。「它构成一个不可或缺且值得信赖的支柱」，既可在此基础上精益求精，也可借以分辨其他的方法究竟是对整体发展有益或有害。

希望的缘由

此外，教宗也提及东帝汶的年轻脸孔，那里超过六成五的人口年龄不到30岁。教宗邀请活泼又机敏的年轻人从长者的经验和智慧中汲取精华。「这热忱与睿智相结合，就是一个卓越的资源。它既不容许消极被动，也不让人陷入悲观」。

教宗最后赞许东帝汶在「艰辛磨难的岁月」里「坚忍不拔、英勇果敢」，并指出有鉴于该国近来所取得的成就，他们「有理由满怀信心，相信该国同样能明智且有创意地面对今天的困难和问题」。

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