教宗期许青年经济学家：能改变经济的唯有爱，而非权力

教宗方济各9月25日上午接见“方济各的经济”代表团，期许这些青年经济学家通过爱的见证和希望改变经济，而不是凭借著权力与财富。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各9月25日上午在梵蒂冈接见了“方济各的经济”代表团。这是一个由青年经济学家组成的一个运动团体，他们致力于塑造一个新的经济模式，一个植根于福音、由爱驱动，并能体认到我们世界创伤的模式。

变革源于爱

首先，教宗表达了对这群青年经济学家的赞许。他表示，在年轻人身上看到了一种变革的希望。教宗提醒道：“你们不能通过成为部长、诺贝尔获奖者或经济学大师来改变经济，而是在天主的光照下，首先通过爱来改变经济。”

接著，教宗谈到了亚西西圣方济各的形象，称圣人是当今青年人的楷模。教宗说：“圣方济各是商人的儿子，他知道当时世界的力量与软弱。”然而，圣方济各“藉著对穷人和受造物的热爱，给予经济发展一个新动力”。教宗吁请青年人仿效圣方济各。

“让世界变得更好的不是伟人和强者：爱是变革的首要也是最重要的因素。”教宗引用经济学家、真福若瑟·托尼奥洛（Giuseppe Toniolo）的话说，拯救社会的不是“外交官、学者或英雄，而是圣人，或更确切地说，是一个有许多圣人的社会”。

新一代的见证者

随后，教宗敦促在场的青年经济学家表里如一地实现自己的理想，作为一个向他人做见证的表率。教宗说：“如果你们希望其他年轻人以你们的理想来面对经济……那么，吸引他们的将是你们的生活见证。”

教宗也强调了年轻人会面临的挑战。教宗表示，挑战是巨大的。他提到了新旧战争、军火工业以及对民主日渐加剧的威胁。教宗鼓励道：“不要害怕。天主会帮助你们，教会不会让你们孤单。”

在讲话结束时，教宗鼓励“方济各的经济”的青年经济学家关注生活的三个方面：“成为见证者，不害怕，并不懈地希望。”最后，教宗说道：“这并不容易。”但“你们的生活将会蓬勃发展，你们将会书写出精彩的历史并讲述给你们的后代子孙”。

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