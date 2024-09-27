教宗会见比利时当局：欧洲需要你们搭建和平的桥梁

教宗方济各在比利时会见民政当局，强调了该国位于欧洲的中心，这意味著他们搭建桥梁的使命。教宗在此机会上谴责圣职人员施加性侵犯的事件，称之为「教会的耻辱」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月27日一整天都在比利时进行访问，首先在拉肯城堡会见民政当局。他指出比利时位于「欧洲大陆与不列颠群岛之间、德语区和法语区之间、南欧和北欧之间」，因此该国起到桥梁的作用。虽然它的国土不大，但这座桥梁却「让和谐得以广传，纷争得以退后」。

教宗表示，欧洲需要藉著比利时来牢记不同民族与文化、主教座堂与大学林立的历史，而在历史上也有战争、殖民主义和剥削的黑暗时期。教宗说：「欧洲需要比利时，好能继续在欧洲不同民族之间走和平与友爱的道路。」

圣父教宗提醒在座的各位领导人，「和平与和谐从来就不是一劳永逸的事」，却是「需要不懈努力的责任和使命，应当付出无比的关心和耐心」。

教会的角色

教宗在对民政当局的讲话中也强调了教会的角色。教会「帮助每个人在面对挑战和困难时，既不带著轻浮的热情，也没有凄惨的悲观，却坚信天主所爱的世人势必不会一败涂地。世人始终蒙召迎向美善与和平」。

同时，教宗也表明，教会在推动其使命时，必须承认「其成员的脆弱和缺点」，以及历史上出现过的「令人心痛的反见证」。

教宗尤其指出「侵犯儿童的悲惨议题，那是教会的灾难」。他强调，教会坚决致力于应对这项议题，「聆听并陪伴那些曾经受过伤害的人，在世界各地落实预防措施」。

此外，教宗也提到20世纪中叶流行一时的「强迫领养」。他指出，当初采用这种做法，通常是出于善意。

关于这些情况和其它曾在历史上发生过的恶事，教宗祈愿「教会能始终在其内找到行事光明磊落、不随波逐流的力量，即使是在文化操纵那些源自福音的价值，从中得出虚妄的结论，从而导致痛苦和排斥的时候」，也不例外。

汲取历史的教训

教宗期许在场的领导人「注视比利时、回顾其历史」，进而学会宝贵的一课。他敦促政治领导人为和平奋斗，懂得如何「避免战争的危险、耻辱和荒谬」。

教宗最后谈论了希望的课题，指出他此行的格言正是「怀著希望前行」。教宗强调，格言中的希望是大写的（Esperance），这恰恰展现出希望不是次要的，而是「我们心中怀有的天主恩典」。

「因此，我想要留给你们和所有住在比利时的人这个祝福：愿你们总是向圣神祈求这份恩典，并且予以接纳，好能一起怀著希望在人生和历史的道路上前行。」

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