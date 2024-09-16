教宗：在老旧的基础上植根，拆除新建筑不需要的一切
（梵蒂冈新闻网）1524年9月14日，特耶内的圣加耶当（Gaetano da Thiene）和他的初期同伴们在罗马的圣伯多禄大殿发了大愿，于是诞生了特耶内神职修会（Chierici Regolari Teatini）。这个修会实践并推动“团体生活并透过为弟兄服务来服事天主”，同时效法最早的宗徒团体（参阅：谷三13-15），透过革新自己为教会的改革尽一份力量。
教宗方济各9月14日会见了特耶内神职修会朝圣活动的参与者，在讲话中作了上述表示。这项朝圣活动是为纪念特耶内神职修会创建500周年，朝圣者们在圣伯多禄大殿蒙教宗接见。教宗鼓励该修会的会士们，“在更新、共融及服务中”继续他们的旅程。
在老旧的基础上自我更新
教宗省思的灵感正是来自圣加耶当发大愿时的圣伯多禄大殿，当时那里是一个名副其实的建筑工地，旧的圣殿要拆除，因为不再适合天主子民的需求，而要建一座新的大殿。教宗说，“为了忠实于我们的使命、走上更新的大胆行程”，以及再表忠信，必须“建立在旧的基础上”，同时“随时准备拆除为建新殿不再需要的一切”。教宗解释，这就是更新的含意。
共融
谈到共融，教宗回顾在那次重建圣伯多禄大殿时，“著名的艺术家、熟练的工匠、众多的工人和劳动者，不论男女，或是从事最卑微的工作，大家同心协力为新大殿的诞生”而努力。教宗强调合作的重要性，因为“事实上，一个温馨的家不是单枪匹马就能建成，而是在团体中共同出力，重视所有人的贡献”（参阅：格前十二7-11）。
彼此服务
此外，教宗也提醒道，为使计划向前推进，需要卷起袖子实干，需要付出努力。教宗说：“如果我们不具体地彼此服务，不谦卑、怀著善意和奉献牺牲的精神，那么好的意图仍然结不出果实。圣加耶当向我们展示了这一点，他推动了许多爱德工作，其中有些至今还在进行；但首先是耶稣教导了我们这一切，祂来不是受人服事，而是服事人，并交出自己的性命（参阅：谷十45）”。
天主子民的教会
教宗强调，重要的是“我们，包括个人和团体”。教宗也指出，圣伯多禄大殿是一个象征性的标记。
“五百年前，你们的创始人并没有将他们的生命奉献给砖块和大理石的建筑工地，而是奉献给活石（参阅：伯前二4-5）；他们将生命奉献给圣教会，这教会是基督的新娘，天主的子民和上主的奥体。为了教会的益处，他们每个人都鞠躬尽瘁，死而后已，在忠心耿耿的几个世纪后，如今将这工程交给你们。你们要勇于进取，奋勇向前吧！”
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