教宗：在老旧的基础上植根，拆除新建筑不需要的一切

教宗方济各在圣伯多禄大殿接见了特耶内神职修会朝圣活动的参与者们。这个修会庆祝创立500周年，教宗鼓励会士们“在更新、共融及服务中”继续他们的旅程。

（梵蒂冈新闻网）1524年9月14日，特耶内的圣加耶当（Gaetano da Thiene）和他的初期同伴们在罗马的圣伯多禄大殿发了大愿，于是诞生了特耶内神职修会（Chierici Regolari Teatini）。这个修会实践并推动“团体生活并透过为弟兄服务来服事天主”，同时效法最早的宗徒团体（参阅：谷三13-15），透过革新自己为教会的改革尽一份力量。

教宗方济各9月14日会见了特耶内神职修会朝圣活动的参与者，在讲话中作了上述表示。这项朝圣活动是为纪念特耶内神职修会创建500周年，朝圣者们在圣伯多禄大殿蒙教宗接见。教宗鼓励该修会的会士们，“在更新、共融及服务中”继续他们的旅程。

在老旧的基础上自我更新

教宗省思的灵感正是来自圣加耶当发大愿时的圣伯多禄大殿，当时那里是一个名副其实的建筑工地，旧的圣殿要拆除，因为不再适合天主子民的需求，而要建一座新的大殿。教宗说，“为了忠实于我们的使命、走上更新的大胆行程”，以及再表忠信，必须“建立在旧的基础上”，同时“随时准备拆除为建新殿不再需要的一切”。教宗解释，这就是更新的含意。

共融

谈到共融，教宗回顾在那次重建圣伯多禄大殿时，“著名的艺术家、熟练的工匠、众多的工人和劳动者，不论男女，或是从事最卑微的工作，大家同心协力为新大殿的诞生”而努力。教宗强调合作的重要性，因为“事实上，一个温馨的家不是单枪匹马就能建成，而是在团体中共同出力，重视所有人的贡献”（参阅：格前十二7-11）。

彼此服务

此外，教宗也提醒道，为使计划向前推进，需要卷起袖子实干，需要付出努力。教宗说：“如果我们不具体地彼此服务，不谦卑、怀著善意和奉献牺牲的精神，那么好的意图仍然结不出果实。圣加耶当向我们展示了这一点，他推动了许多爱德工作，其中有些至今还在进行；但首先是耶稣教导了我们这一切，祂来不是受人服事，而是服事人，并交出自己的性命（参阅：谷十45）”。

天主子民的教会

教宗强调，重要的是“我们，包括个人和团体”。教宗也指出，圣伯多禄大殿是一个象征性的标记。

“五百年前，你们的创始人并没有将他们的生命奉献给砖块和大理石的建筑工地，而是奉献给活石（参阅：伯前二4-5）；他们将生命奉献给圣教会，这教会是基督的新娘，天主的子民和上主的奥体。为了教会的益处，他们每个人都鞠躬尽瘁，死而后已，在忠心耿耿的几个世纪后，如今将这工程交给你们。你们要勇于进取，奋勇向前吧！”

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