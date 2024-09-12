教宗在新加坡国会大厦接受欢迎礼，拜会总统和总理

教宗方济各9月12日在新加坡访问的首项活动是在国会大厦接受欢迎礼，礼节性拜会该国总统和总理。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月12日在新加坡展开了正式会晤活动，一早前往国会大厦接受欢迎礼，并且礼节性拜会该国总统和总理。这座狮城是教宗第45次国际牧灵旅行的最后一站，此前他访问了印度尼西亚、巴布亚新几内亚，以及东帝汶。

愿狮城社会传递希望

12日上午，教宗座车抵达新加坡国会大厦门口，尚达曼总统上前迎接教宗，陪伴他进入会场。新加坡仪仗队早已在入口大厅列队等候，待教宗与总统在台阶上就位后，先后演奏起梵蒂冈国歌和新加坡国歌。

随后，站在台阶下的双方代表团依序上前问候。教宗获赠了一株美丽又名贵的白色胡姬花，并受邀在花盆中插上一张标示牌，上面写著：「教宗方济各石斛兰。」此举典雅高贵，同时又热情好客。

在此机会上，教宗在贵宾簿上写道：「就像星辰曾经引领了东方贤士那样，愿智慧之光始终指引新加坡建设团结的社会，使之能传递希望。」

接著，教宗进入淡马锡厅，礼节性拜会新加坡总统尚达曼，并与总理黄循财举行会晤。

教宗最后辞别新加坡国家领导人，前往新加坡国立大学的大学文化中心剧院，出席下一项活动。

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