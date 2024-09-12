教宗在新加坡主持弥撒：接纳众人，没有偏爱和区别

教宗方济各在东南亚城邦国的国家体育场主持感恩祭，5万信友参加。教宗邀请信众在人手创建的雄伟工程面前，也要承认“没有爱，我们什么都不是”，并接纳在人生旅途中所遇到的弟兄姐妹。

（梵蒂冈新闻网）“如果这个世界上有一些美好事物且存留下来，那只是因为在许多和不同的环境中，爱胜过了仇恨，关怀胜过了冷漠，慷慨胜过了自私”。这是教宗方济各9月12日下午在新加坡国家体育场主持弥撒时，表达的思想。

5万人参加了教宗主持的弥撒，就连足球场也坐满了人。教宗抵达这偌大的体育场后，乘坐高尔夫球车在田径跑道上长长地转了一圈，问候在场的信友们，也向走近他的儿童和许多坐轮椅的病患打招呼；他在一对已婚夫妇的宗座降福书上签名，与年幼的孩子拍了许多自拍照，并赠送《玫瑰经》念珠给所遇到的人。

爱才能建设

教宗在弥撒讲道中，感谢新加坡教会“有丰富的恩典、朝气蓬勃、不断成长，并与其他教会团体及宗教保持建设性的对话”。教宗也对“令人惊叹的国家体育场建筑群”表示欣赏，强调如同世界上留下“积极标记”的任何一座建筑物那样，“让这些壮观建筑物能够建起的”，不是金钱、不是技术，也不是工程，尽管它 “是非常有用的途径”，而是爱。

教宗引用弥撒中诵读的圣保禄致哥林多信徒书信中的话，强调“爱才能建设”。教宗说：“事实上，任何一个善行的背后可能没有杰出、强壮、富有、有创造力的人，但仍有如同我们一样的脆弱男女，为他们而言，没有爱，就没有生命、没有动力、没有行动的理由，以及没有力量去建设。”

没有爱则一事无成

如此一来，这个拥有数千座摩天大楼和“大胆建筑”的大都会便成了“一个标记”：在每件作品的背后，都能发现“许多爱的故事”，它们来自“在团体中彼此团结的男人和女人”、“为国家奉献的公民”、“关心家庭的父母”、“专业人士和工人”。教宗继续解释说，这些故事“都写在我们房屋的门面和街道的小路上”，这些故事的记忆必须传承下去，“以提醒我们，没有爱，持久的事物就无法诞生和成长”。

“有时宏伟壮观的计划能让我们得意忘形，幻想能依靠自己，成为自己、自己的财富、自己的享受、自己的幸福的主人，但最终生活将我们带回到唯一的现实：没有爱，我们什么都不是。”

尊重所有人

教宗强调，“信德”能证实这一点，它“告诉我们，我们能够爱与被爱的根源乃是天主本身”，天主无偿地赐予我们生命，将我们从罪与死亡中释放出来。

这样，“我们就能看到天主之爱的反映”。教宗引用圣若望保禄二世在 1986 年访问新加坡时说过的话，进一步表示，这爱的特点是“极尊重所有人，不论他们的种族、信仰或任何使他们与我们不同的事物”。

接纳所有人

只有一种惊奇，它“比我们在人手工程面前所感到的惊奇还要更大”，那就是“以更大的欣赏和尊重来接纳”。换句话说，接纳我们每天在人生旅途中遇到的“弟兄姊妹”，“没有偏爱，也没有区别”，正如新加坡社会和教会作出的美好见证，她的“种族如此多样化”，同时又“如此团结一致”。

“在天主眼中，最美丽的建筑、最珍贵的宝藏、最有收益的投资就是我们，是我们这些蒙受同一个天父所爱的子女，而我们则蒙召去传扬爱。”

回应天主无限的爱

教宗接著提到一些去实际践行天主之爱的男女的典范：首先是圣母玛利亚，当天教会礼仪刚好纪念圣母玛利亚圣名。教宗说，在她身上，“我们看到天父的爱以最完美、最全面的方式彰显出来：那就是一个母亲的温柔”，她“理解并宽恕一切，从不遗弃我们”。

另一位是方济各·沙勿略，他是“这片土地所敬爱的”圣人，在1544年写给依纳爵·罗耀拉及最初同伴的信中，表达了愿意前往当时所有的大学，“像疯子那样到处呼喊，撼动那些知识多于爱德的人”，使他们受到推动“为爱兄弟姊妹而成为传教士 ”，从内心深处说：“上主，我在这里；你愿意我做什么？”

说到这里，教宗建议“将这句话变成我们自己的话：‘上主，我在这里；你愿意我做什么？’” 让这句话“不仅在这几天”陪伴我们，而且也作为“恒久的承诺”，随时准备回应爱和正义的邀请，今天这仍然是来自天主“无限大爱”的邀请。

见证的火焰

弥撒结束时，新加坡总主教吴成才枢机感谢教宗的临在，继38年前圣若望保禄二世来访后，伯多禄的继承人再次踏上新加坡的土地。枢机表示，如果说这次访问“点燃了我们信德的火焰，这是让它在我们心中燃烧得更旺”。枢机的愿望是，加固合一的联系，走在同道偕行和对话的道路上，保持“共融”、推进使命。唯有如此，教会才能为人类带来希望，成为“基督的灯塔，爱与慈悲、怜悯、正义与包容的灯塔”。

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