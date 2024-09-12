教宗会见新加坡当局：推动人类共同福祉，走可持续发展道路

教宗方济各向新加坡当局、公民社会和外交使团成员发表讲话，赞扬新加坡的成长、韧性和对社会正义的承诺，期许新加坡人民为人类的共同福祉继续努力，走可持续发展的健康道路。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各9月12日上午在新加坡国立大学文化中心剧院会见民政当局、公民社会及外交使团的代表，并发表在新加坡行程中的首篇讲话。教宗首先对新加坡当局的热情款待表示感谢，并指出新加坡在当今世界中的独特角色，即是“一个首要的商业十字路口和不同民族的相遇之地”。

成长与韧性

教宗指出新加坡有一个逐渐成长与韧性发展的历史，从“不起眼的起源”到一个高水平的发展。这不是偶然的结果，而是以国家特色为考量，制定深思熟虑的规划与举措并不断予以实现的成果。教宗提到新加坡首任总理李光耀先生的遗产，指出“他为国家的快速发展和转变提供了强劲动力”。

接著，教宗指出：“同样重要的是，新加坡不仅实现了经济繁荣，而且还努力建设一个高度重视社会正义和共同福祉的社会。我特别想到你们透过公共住宅政策、高品质的教育和高效的卫生医疗系统，致力于改善公民的生活条件。我祝愿你们再接再厉，好使新加坡的所有居民都能充分地参与其中。”

寻求共同福祉

然而，教宗也提醒不要过分讲求“实用主义和吹捧绩效”，这可能会在不知不觉中导致边缘群体被排斥。为此，教宗说：“我希望特别关注穷人和年长者，前人的劳动为我们今天所认识的新加坡奠定了基础；也要保护移民工人的尊严，他们为社会建设做出了巨大贡献，必须保证他们获得公平的薪资。”

数字时代的社会和谐

随后，教宗提到培养人际关系的重要性，特别是在当前数字科技的时代。教宗指出：“培养真实、具体的人际关系非常重要。人们可以利用这些技术来拉近我们彼此的距离，促进理解与团结，而不是在虚拟及触摸不到的世界里把我们自己孤立起来。这很危险。”

接著，教宗也强调了新加坡不同种族、文化和宗教的和谐共存。教宗说：“在遵守共同法规的情况下相互尊重、合作、对话，以及自由表达信仰，这一切是新加坡成功与稳定的决定性条件，也是实现一种既不冲突也不混乱的发展、一种平衡及可持续发展的要求。”

天主教会在新加坡的贡献

教宗继续说道：“天主教会在新加坡自传入之初，就因著传教士及信友的牺牲与奉献精神，努力为这个国家的道路做出自己独特的贡献，特别是在教育和卫生医疗领域。天主教团体始终受到耶稣基督福音的激励，也总是处于爱德工作的最前沿，为人道主义工作做出了重大贡献，管理著多个卫生健康机构和许多人道主义机构，包括我们大家熟知的明爱会。”

“另外，依据梵蒂冈第二届大公会议《教会对非基督宗教态度宣言》的指示，教会本著开放和相互尊重的精神，不断促进不同信仰团体之间的宗教对话与合作，这是建立公正与和平社会的基础。”

于是，教宗特别提到了他这次访问新加坡的目的，说道：“我这次的访问，就是在信仰内坚定天主教徒，并敦促他们，为了建设一个健康和有凝聚力的公民社会、为了共同福祉及为做出清晰的信仰见证，继续以喜乐及奉献的精神与所有的善心男女合作。”

以超越国家利益的精神，共同为友爱工作

教宗强调，对于“受到冲突和血腥战争威胁”的国际秩序，新加坡能扮演特殊角色。教宗说：“我鼓励你们继续为人类团结及友爱、为每个人、各民族及所有国家的共同福祉而努力，常怀著一种既不排斥任何人，也不局限于国家利益的包容态度。”

致力于可持续发展

在结束讲话时，教宗期许新加坡政府及人民为人类的共同福祉继续努力。教宗说：“你们对可持续发展和守护受造界的努力是值得效仿的榜样。新加坡是人类通过以责任感、包容及友爱的精神和谐共同工作而取得成就的卓越典范。我鼓励你们信赖天主的应许和祂对所有人的父爱，继续走这条道路。”

最后，教宗祈求天主引导新加坡领导人回应人民的需求与期望。“愿天主降福新加坡”。

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