教宗勉励相遇学校青年：抵拒战争，与朋友讨论使人成长

教宗方济各在雅加达牧灵访问第二天的最后一项活动，是前往相遇学校在青年之家设立的新址主持启用仪式。这是在东南亚设立的首个相遇学校，教宗在那里与三名青年就和谐与和平的主题展开对话，并且完成了1500多名青年一起创作的《心的多面体》艺术品。

（梵蒂冈新闻网）「在我们之间进行战争始终是个挫败；相反地，讨论使我们成长。」这是教宗方济各9月4日在雅加达向青年传递的讯息重点。当天傍晚，教宗探访青年之家（Grha Pemuda），那是相遇学校在东南亚开设的首个校址。藉著教宗的到访，这个新场所正式启用。

访问青年之家

教宗于晚上6点多抵达青年之家时，夜幕已然低垂。青年之家距离主教座堂约有6百米，教宗坐著轮椅，在相遇学校主席德尔科拉尔（José María del Corral）的陪同下来到目的地。沿途100名雅加达总教区的孩童向教宗热情致意。

进入青年之家的庭院，两名孩童在那里恭候教宗，呈上礼物，其他人则在青年乐团的伴奏下引吭高歌。教宗先是前往三楼的圣玛弟亚和圣达陡厅，在那里会见相遇学校拍摄项目（Scholas Aldeas）的参与者。随后，教宗来到圣雅各伯厅，与相遇学校理事会私下见面。

与相遇学校青年交谈

然后，教宗一进入四楼，就受到印尼相遇学校200名青年的热烈欢迎。他们与来自其他亚洲国家的客人一起坐在地上，以右手拍打自己左胸心脏的位置，对教宗表达敬意，教宗也以同样的动作回应他们。

接著，教宗进入《心的多面体》这个集体创作的艺术品里面。投入其创作的人数共有1500人，包括雅加达教育计划的青年、巴厘岛等地工作坊的学员，以及三所监狱的服刑人。这个艺术品揉合了贡献者们的个人物品，它是个珍藏回忆的神圣空间，同时也象征了共享的团体。它的每一面都讲述了参与者的经历，并结合教育、艺术和科技，传达出印尼的国家口号：异中求同（Bhinneka Tunggal Ika）。一名印尼少女为教宗解释作品后，教宗以他的讯息完成了这个艺术创作，并赠送给这名少女一个漫画人物玛法达（Mafalda）的玩偶。

穆斯林老师也作见证

在宽敞的大厅里，教宗身后的墙满是红树林植物，象征了对生态系统的保护。教宗细心聆听每一个见证者的话。

第一个作见证的是相遇学校志愿者安娜（Anna）。戴著头巾的她是一名穆斯林母亲，在大学教书。安娜表示，她对相遇学校感到亲切，因为她热爱教育。她此刻深受感动，因为她从主教座堂的角度看到了清真寺、一个她学习包容的地方。

年轻小伙子布莱恩（Bryan）穿著相遇学校的白色上衣。他分享道：「我们大家与其他宗教或信仰的人都是朋友。」他讲述了自己遭遇歧视和网络霸凌的负面经验，教宗对他竖起了大拇指，因为他说出了现实世界的具体情况，而人们有时会失去具体感。

教宗提出三个层面：我们心中的想法、我们说出的话语，以及我们所处的现实。危险在于变得像是「精神分裂」一样：「一个人的想法与他的话语和现实互不相干，没有一致性。反之，一个成熟的人在思想、话语和现况方面协调一致」。

克莉丝蒂：在遍地冲突的世界，如何教导和平？

克莉丝蒂（Christine）也是个身穿白色上衣的相遇学校成员。她向教宗透露了她曾经遭受霸凌的痛苦，说：「差异制造分裂、引发冲突，往往导致毁灭」，即使在家庭里也不例外。但是在相遇学校「我们学会了这些差异不是一件坏事，反倒有其独特之美。我们学会了调和彼此的差异，建立团结的联系，明白差异不是毁灭的进程，却是迈向团结的步伐」。她向教宗请教：在冲突比比皆是的今天，如何教导和平？

在战争或拥抱之间做选择

教宗回答说：「生活必须在差异中度过。假如我们每个人都一模一样，会是多么枯燥乏味啊！」教宗赞许克莉丝蒂的勇气，并表示在差异中，要么发生冲突，要么进行对话。「如果两个国家有所不同，我该怎么办？对话或作战？想把一切握在手中的欲望，会引起战争。正确答案是要并肩同行」。

我们要在「发动战争、互相侮辱」，或者「伸手、拥抱、友爱的政策」之间做选择。教宗表明，有时候，「我们必须彼此讨论，但要像兄弟那样商量，才能推进和平的道路」。制造战争、争执不休是很糟糕的事，而跟朋友那样有商有量、交换意见，则是一件好事。「你们不要忘记：我们之间的战争始终是个挫败，与朋友一起讨论则会使我们成长。」

互赠礼物和种树

在互赠礼物的环节，教宗收到了一些参与《心的多面体》项目的服刑青年亲手缝制的弥撒用领带。教宗则留给相遇学校一幅《科尔孙圣母像》，这幅画作在俄罗斯10月革命前，一直放在克林姆林宫的圣母安眠堂。

教宗最后与印尼环境部长卢胡特（Luhut）一起象征性地种下了一株红树林植物，以纪念这次历史性的聚会，并启动一个有关环境保护及可持续发展的项目。

教宗降福在场众人后，晚上7点45分离开青年之家。在返回圣座使馆的途中，他多次停下来问候沿途等候他的众多印尼人，特别是孩童。

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