教宗：停止冲突推进谈判、释放人质

教宗15日带领信徒诵念三钟经后提到世界不同地方的冲突，并敦促继续进行谈判，他祝愿中东地区战火早日结束。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月15日诵念《三钟经》后，再次为中东地区的和平发出呼吁。他说：“停止在巴勒斯坦和以色列的冲突！停止暴力，停止仇恨！释放人质，继续谈判，找到和平解决方案。”

教宗也念及无数的“无辜受害者”和许多在战场上失去性命的青年。他说：“我想到在战争中失去孩子的母亲们。多少年轻的生命被夺走了。”

教宗悲痛的提到23岁的赫什（Hersh Goldberg-Polin），“9月10日在加沙找到他时，他和另外五名人质都已死亡”。去年11月22日，教宗接见了赫什的母亲瑞秋（Rachel）及以色列人质家属的代表。教宗9月15日在《三钟经》祈祷活动中表示，“她的同情达理，令我深受感动。在这时刻我陪伴著她。我为受害者祈祷，继续关怀所有人质的家属”。

此外，教宗也吁请大家不要忘记“世界上的战争”，以及“饱受折磨的乌克兰”和缅甸。

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