帕罗林枢机的母亲辞世，教宗表示哀悼

圣座国务卿帕罗林枢机的母亲亚达蒙主恩召，享年96岁。其葬礼将于9月3日在意大利北部维琴察省的斯基亚翁举行。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿伯多禄·帕罗林枢机的母亲亚达（Ada Miotti Parolin）于8月31日安息主怀，享年96岁。亚达的“子女们，伯多禄”、玛利亚罗萨（ Mariarosa）和若望（Giovanni）和他的家人、子女、孙辈，以及所有亲属宣布了上述消息。他们“怀著悲痛的心情，但对被钉十字架、而死复活的耶稣基督的信德”，在讣告中写到，“我是复活和生命。生命没有逝去，而是得到转变”。

教宗方济各对亚达的辞世表达了他的哀悼之情，并在祈祷中与帕罗林枢机的亲人同在。

亚达女士的殡葬弥撒将于9月3日上午9点30分在维琴察教区的斯基亚翁（Schiavon）圣堂举行。讣告继续写道，“葬礼后，亲爱的亚达将被葬在斯基亚翁墓地”。

9月2日晚上7点30分将在斯基亚翁堂举行守夜祈祷。亡者家人感谢那些“给予亲爱的亚达亲切照顾的人”，以及参与葬礼的人，并请求“无需送鲜花，可借此行善事”。

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