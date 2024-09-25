教宗致函巴黎和平祈祷大会：世界正在被毁灭，停止战争吧

教宗方济各致函在法国巴黎召开的国际和平祈祷大会，吁请政治领袖让武器噤声，并敦促宗教信徒在世界上培养友爱：“宗教绝不应助长冲突、民族主义、种族主义和民粹主义，而必须支持和平的愿景。”

（梵蒂冈新闻网）“你们停止战争吧！你们停止战争吧！”这是教宗方济各近日致函在法国巴黎召开的国际和平祈祷大会发出的强烈呼吁。圣艾智德团体于9月22日至24日在巴黎举办了这次和平祈祷大会。

宗教不应助长战争与冲突

教宗希望，以亚西西精神孕育的巴黎国际和平祈祷大会，能够帮助宗教信徒“在今天增进各民族之间的友爱”。教宗指出：“过去有太多次，宗教被利用来助长冲突和战争，如今，仍有迫在眉睫的危险。”教宗强调：“宗教绝不应引起战争、煽动仇恨的态度、挑发仇恨情感、敌意和极端主义，也绝不应鼓励暴力或流血。这些悲惨的现实乃是偏离宗教教导所产生的结果，起因源于宗教被政治操控，以及某些宗教人士所做出的诸多诠释。这些宗教人士在某些历史阶段曾滥用宗教在男男女女心中激起的情感所产生的力量。”（参阅：《人类兄弟情谊文件》，第6页）教宗补充道，宗教绝不能“成为助长民族主义、种族主义、民粹主义的工具。试图强拉天主到战争里去的人，你们有祸了！”

做和平的工匠

接著，教宗指出，宗教必须“支持和平的愿景”，就如最近几天在法国首都所表现的，不同文化与信仰的男女“体验到普世友爱的力量与美好”。教宗敦促人们成为“和平的工匠”，因为“如果许多人继续发动战争，我们大家就必须为和平而努力”。

编织友爱的纽带

教宗问候当晚聚集在巴黎主教座堂门口祈祷的人们，提到那座圣殿经历了“火灾后，现在准备要为祈祷重新开放”。教宗强调，“需要为和平祈祷”，因为“众多冲突非但没有停止、反而扩大的风险”实际上变得更具体了，这十分危险。教宗写道：“我们需要相遇，编织友爱的纽带，并接受在各自每个信仰中神圣启示的指引，一起在各民族之间构思和平。这“在一个可能会在冲突和战争中粉碎的世界”，信徒的工作非常珍贵，他们能“展现和平的愿景，并促进各民族之间的友爱与和平”。

和平需要智慧与勇敢

最后，教宗总结道，“和平的伟大使命”需要“智慧、勇敢、慷慨与决心”。天主对世界的梦想是“各民族以手足之情彼此善待”，因此，信徒被赋予了劝导和推动人类朝这个方向努力的责任。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html