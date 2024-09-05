教宗访问印尼清真寺：在走向上主的旅程中，努力耕耘友爱

在印尼牧灵访问的第三天上午，教宗方济各访问雅加达独立清真寺，并在跨宗教会议上发表讲话。他吁请众人建立一个开放的社会，剔除极端主义并加强宗教价值观。

(梵蒂冈新闻网) 教宗方济各在印尼访问的第三天，即9月5日上午，访问了雅加达的独立清真寺，并在当天上午举行的跨宗教会议上，向全体与会者发表了讲话。独立清真寺是东南亚最大的清真寺。教宗强调，所有宗教应该“始终深入”探询，真正达到“超越差异的团结”，然后照料好这些纽带，而不必“不惜一切代价地在不同的宗教教义和信条中寻找共同点”，而是在多样性之间建立联系。

通往光明的共同旅程

教宗首先提到了连结这个大清真寺和圣母升天主教座堂之间的地下通道，这个通道是不同宗教间友爱的标记。教宗说：“面对许多威胁的迹象及黑暗的时刻，我们提出的是友爱的记号。友爱藉著接纳他人并尊重他们的身份，促使人类走上一条在友谊中建立的共同道路，并引导人类走向光明。”

剔除原教旨主义和极端主义

接著，教宗说道：“我鼓励你们继续走这条路：就是所有人，我们所有人一起，每个人都培养自己的灵性并践行自己所信仰的宗教，我们能够行走在寻找上主的道路上，以相互尊重和彼此相爱为基础，为建设开放的社会做出贡献。这样能剔除僵化态度、原教旨主义和极端主义，这些总是危险的，而且绝无道理可言。”

于是，教宗提出两点建议来“激励团结与和谐的道路”，首先是要始终深入探询。教宗说：“我们能够说，所有宗教情感的共同根源只有一个：就是寻求与上主的相遇、对无限的渴望，至高者把这些放在我们心中；寻求一种最大的喜乐和一个比死亡更强大的生命，这生命使我们的生命之旅充满活力，并促使我们走出自我，走向与天主相遇的道路。”

好好照料纽带

随后，教宗提出的第二点建议是“照料纽带”，在多样性中创建联系，培养友谊，从而超越各种教义与信条。教宗说：“在这种关系中，我们彼此敞开心扉，从对方的宗教传统有所学习，共同寻求真理；在人性与灵性的需求上互相满足。这些纽带使我们能够共同工作，在追求某些目标中共同前进，捍卫人性尊严，消除贫困，促进和平。团结源自于个人的友谊关系、源自于相互尊重、源自于彼此捍卫对方的空间和思想。”

促进宗教和谐，战胜暴力和冷漠

最后，教宗表示，所有信徒都蒙召去“促进宗教和谐，增进人类的福祉”，这是当天他与伊斯兰大伊玛目签署联合声明的标题。教宗说道，在这个联合声明中，“我们以负责任的态度应对那些威胁人类未来的严重、有时是悲惨性的危机，特别是战争与冲突，不幸的是，宗教也被用来助长这些危机，而且环境危机也已成为各族人民发展和共存的障碍。面对这种情况，重要的是弘扬和加强所有宗教传统所共有的价值观，帮助社会‘战胜暴力与冷漠的文化’，促进和解与和平”。

在结束讲话之际，教宗感谢印尼这个“伟大的国家”，该国因种族、文化和宗教传统的多样性而充满活力。最后，教宗发出呼吁，愿人类不要屈从于“原教旨主义和暴力的迷惑”，而是“梦想著一个自由、友爱、和平的社会！”

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