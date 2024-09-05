教宗在雅加达主持感恩祭：建设和平的文明，播撒爱的种子

在离开印度尼西亚前夕，教宗在雅加达格罗拉蓬卡诺体育场主持感恩祭，勉励印尼人民始终走在对话的道路上，不失去特有的微笑，传播和平的讯息。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在雅加达的最后一项活动，是在格罗拉蓬卡诺（Gelora Bung Karno）体育场主持弥撒圣祭。在进入会场前，教宗先与雅加达的总主教苏哈约（Ignatius Suharyo）枢机乘座车在邻近的马迪亚（Madya A）体育场绕场一周，问候聚集在那里的信友们并接受佐科·维多多（Joko Widodo）总统的问候。

然后，教宗来到格罗拉蓬卡诺体育场，一直面带微笑地向人群致意，两个体育场大约有 10 万人。教宗在绿帽、黄帽和红帽之间穿梭，并亲吻在场所遇见的儿童。各式各样的小旗不断地挥舞，许多人用意大利语高呼：“教宗方济各万岁！”这些都反映出他在印尼的三天内，众人对他的爱戴和情感。

希望的建设者

格罗拉蓬卡诺体育场在印尼实属最大，而且在世界上最为明亮而引以自豪。体育场的看台以白色为主调，那里有一个巨大的十字架。教宗就在这个地方为印尼的信友们主持弥撒圣祭，鼓励他们“继续不厌其烦地梦想和建设和平的文明”、播撒爱的种子、信心百倍地“走对话道路”，以他们特有的微笑继续 “仁慈和亲切”地待人。

让圣言成为生命

聆听圣言和活出圣言，这是教宗在弥撒讲道中阐明的两个基本态度，二者在当天弥撒的福音中不可分离。教宗表示，首先是聆听圣言，然后将所听到的圣言生活出来，如此我们才不会成为“欺骗自己的徒劳的聆听者”，只用耳朵听，却不改变“思想、感觉及行为的方式” 。（参阅：雅一22）

教宗说：“赐予我们、我们所聆听的圣言要求成为生命、转化生命并在我们的生活中具体实践出来。”

行程上的指南

弥撒福音讲述耶稣在船上教训群众，教宗从中受到启发，强调“人的心总是在寻求一个真理，使他们对幸福的渴望得到满足”。但要当心，我们不应只满足于“人的话语、这个世界的标准，以及尘世的判断”，我们需要一道照亮的光、使心灵的沙漠得以解渴的活水。

“弟兄姊妹们，在世人话语的茫然与虚妄中，我们需要天主圣言，这是我们旅途中唯一的指南，在众多的伤痛与迷惘中，这是唯一能将我们引领到生命真谛的话语。

教宗继续表示：“若我们谦卑地迎接耶稣进入我们生命的小船，为祂腾出空间，聆听祂的圣言，并让圣言来质询、震撼及改变我们，我们的信仰生活就开始了。”

勇于冒险

然而，触动我们的圣言不能停留在抽象的层面，圣言“要求我们改变我们的目光，让我们的心转变为肖似基督的心；召唤我们在世界的海洋中勇敢地撒下福音的网”。这意味著去冒险、大胆地划向深处，尽管存在放弃的诱惑。

“上主以祂圣言所激起的力量，也要求我们划向深处，离开恶习、恐惧和平庸的死水海岸，敢于过上一种新的生活。魔鬼喜爱平庸！它从那里进入，毁坏我们。”

静默思索自己的挫败

伯多禄听从耶稣，尽管一夜未捕到鱼，空网而归。教宗说，我们也要像伯多禄那样，信赖耶稣，“建设一个更公正的社会”、“在和平与对话的道路上奋勇向前”，这是印度尼西亚早已划定的道路。关于人的挫败，教宗邀请众人在静默中进行反思。

“失败会抓住我们，让我们成为它的俘虏，不可如此：不可成为失败的俘虏，与其注视我们的空网，不如注视耶稣，信赖祂。不要看你的空网，要看耶稣，注视耶稣！祂会使你行走，使你一切顺利：你要信赖耶稣。划向深处和再次撒网，我们总是要冒险，即使我们经历了挫败的夜晚，一无所获的失望时刻。现在我要让大家静默一下，你们每个人都想想自己的挫败。注视这些挫败，我们要冒险，听从天主圣言，勇敢向前进。”

为教会的益处一起行走

当天是加尔各答的德肋撒修女纪念日，教宗提到这位圣女的一段极美的话语：“若我们没有任何东西能够给出，我们就把空无给出。要记住，即使你没有任何收获，你也要从不厌烦地播种。”教宗说，这就是送给印尼人民的赠言，他们蒙召以和平的名撒网、划向深处。

“为了教会和社会的益处，你们要一起行走！你们要做希望的建设者，那是不会落空的福音的希望，为我们敞开无穷尽的喜乐。”

信仰、友爱、怜悯

弥撒结束时，雅加达的总主教苏哈约枢机向教宗致词，感谢他“不远万里、不辞辛苦”来到这个国家，表达他的关怀。总主教提到，信友们以祈祷和教宗此行的座右铭：信仰、友爱、怜悯，这三个词为教宗的到访做准备。教宗答道，“我在你们当中的访问即将结束，我愿意为我所受到的美好款待表示衷心的感谢”。教宗也感谢印尼当局和当地教会。

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