教宗会见卢森堡当局：你们可成为促进和平合作的典范

教宗方济各在卢森堡发表的第一篇正式讲话中，强调这个位于欧洲中心的小国在促进欧洲团结与和平方面所扮演的关键角色，并谴责重新崛起的民族主义和战争。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于9月26日上午抵达卢森堡后，在环形市政厅（Cercle Cité）会见了当局、公民社会的代表、外交使团，以及文化界和企业界的要人，总共约300人。教宗在这个机会发表的讲话中，发挥了此前拜会亨利大公时在贵宾留言簿上表达的思想：人性尊严、公共利益、国际合作。

在军火上投资是非常可悲的

教宗首先为受到“家庭式”的款待表示感谢，然后特别提到这个大公国的地理位置。它处在欧洲最重大历史事件的叉口上，经历过遭侵略和被剥夺自由的岁月。它也是欧盟的创始成员、众多欧洲机构的所在地。教宗指出，卢森堡从上个世纪两次世界大战的悲惨经历得到了“历史教训”，那就是：不要战争，要和平。

“应始终以和平为前提，我们不要忘记，战争永远是一种溃败。和平有其必要，卢森堡拥有和平建设的历史。而今天，带来最多收益的投资是那些军火工厂，这在欧洲的一个国家是非常可悲的。这是非常可悲的。”

对抗逻辑迫使缓冲区国家不情愿地被卷入冲突

正如边境地区的一般情况那样，卢森堡的国土位置能是一种损害，也能是一种机遇。谈到强国在冲突中的相互关系，教宗解释道，如果对抗的逻辑占上风，缓冲区国家便会“不情愿地被严重卷入其中”；相反地，如果“智慧之道”占上风，这些国家就成为适合的场所，指明“和平新时代的需求和有待走的道路”。教宗说：“卢森堡是一个敞开大门的国家，有著不歧视和不排斥的美好见证。”

财富是一种责任

接著，教宗重申他训导中的两个方面：照料受造界和爱惜兄弟情谊。卢森堡的特点之一乃是外来移民的传统目的地，几乎半数人口来自国外。说到这里，教宗再次强调健康发展的特质：

“为实现真实和整体的发展，就不该掠夺和损害我们的共同家园，也不该让人民或社会群体处于边缘。我们不可忘记，财富是一种责任。因此，我请求应时刻留意不忽视最弱势的国家，而是帮助它们从贫困的处境中站起来。这是减少被迫移民人数的一条康庄大道，这些移民经常处于不人道和危险的情况。”

战争让国家生病，令理性疯狂

教宗指责，“裂痕”和“敌对”正在欧洲重新出现。善意和外交斡旋似乎毫无成果，摧毁和死亡的逻辑大行其道。人们走上“战争的悲惨之路”，忘记战争在历史上造成的伤害。教宗说，“我们是健忘的人”。在这方面，他称赞卢森堡能够“建立友谊，避开这些道路”。“这是你们的一个召叫”。

“这危险的硬化症使国家病入膏肓、加大冲突，并陷入失去无数人命的风险，重演无谓的残杀。为了治愈这病症，需要举目仰望，需要让各民族及其执政者的每日生活受到崇高和深远精神价值的激励。这些价值将能阻止理性的疯狂和不负责任地重犯过去同样的错误，而且人类现在拥有的更强大技术会使这些错误更加严重。”

福音消除仇恨，使人和解

教宗表示，那使人心和解的乃是福音。各国领导人该当秉持“服务”的福音精神来运作。教宗提到他此行的座右铭“服事人”，说明这是“最高尚的”姿态，每个人每天都应秉持这种风范行事。教宗热切呼吁所有人：“那些没有信仰的人要为弟兄姊妹服务、为祖国效劳、为社会尽力。这是众人的道路，始终谋求公益。”

“唯有耶稣基督的福音能深入改变人的心灵，使之即使在最困难的情况下也能行善、消除仇恨并调解冲突的各方。”

促进和平，让移民融入社会

最后，教宗感谢卢森堡接纳移民并让他们融入社会。教宗借此机会谈到卢森堡的出生率，向该国人民提出这个倡议：“要有更多的孩子，更多的儿童！他们是未来！”

“卢森堡能向所有人展示和平的优势，而非战争的恐怖；展示难民融入和得到提升的优势，而非把他们隔离开来；展示国与国合作的优势，而非僵化立场、自私和短视，甚至以暴力方式追求各自利益所造成的不幸后果。”

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