教宗敦促众枢机继续致力于圣座经济改革

教宗方济各致函枢机团全体枢机，敦促他们支持圣座正在进行的经济改革，并强调了圣座的财务透明度、负起责任和同舟共济的重要性。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各在一封写给枢机团全体枢机的信函中谈论罗马圣座至今已进行了十年的改革，提醒枢机们在这方面扮演的角色及承担的责任。这封信的签署日期是9月16日。

他写道：“你们的角色是辅佐教宗治理普世教会。”陪伴那些参与变革进程的人的任务，就落在了“你们身上了，枢机弟兄们”。

教宗回顾改革开始以来所取得的进展。这得益于《你们去宣讲福音》宗座宪章的颁布，它使罗马圣座得以重组，并为整个梵蒂冈机构的改革事业奠定了基础。教宗由此重申了“教会必须不断革新”的原则，那是在种种改变背后的主要精神。

教宗指出，罗马圣座的重组旨在确保它能辅助伯多禄的继承人履行其最高的牧灵使命，即为普世教会和地方教会服务。教宗感谢男男女女付出了努力与牺牲，为这改革的进程作出调整。他表示：“这革新是活力与恩宠的见证。”

经济改革的必要性

教宗强调持续专注于经济改革的必要性，这是2013年选举教宗会议前就广泛讨论的议题。

他写道：“过去几年的情况表明，枢机团的许多成员以前提出的改革要求是有远见的。”这些改革有助于提高人们的意识，即“用于使命的经济资源是有限的，必须严格且认真地管理它”。

因此，教宗敦促继续努力消除圣座的预算赤字，期勉梵蒂冈各机构竭力实现“零赤字”这一可达成的目标。他强调了那些已经用于改善财务表现的伦理原则，同时也鼓励每个机构寻求外部资源来支持其使命。

教宗表示，在教会的服务中，这些努力必须成为“透明和负责任管理”的榜样。

同舟共济与降低成本

教宗在信中也谈到了梵蒂冈各机构之间同舟共济的重要性。教宗指出：“圣座的机构可以从好家庭的团结一心中学到很多东西。那些经济状况良好的，要帮助那些有需要的。”这种形式的慷慨植根于福音，并且是教会请求外界慷慨相助的必要基础。

接著，教宗敦促在梵蒂冈内采取具体措施来减少不必要的开支，并督促在其运作中发挥“去芜存菁”的精神，“避免冗余，仔细选择我们的优先事项，增进相互的合作与协作”。

教宗写道：“我们必须意识到，今天我们要怀著莫大的责任感去做出我们面前的战略决策，因为我们蒙召确保天主所托付的使命的未来。”

鼓起勇气加强合作

在信函的最后，教宗吁请枢机们秉持“勇气、服务精神及慷慨”支持正在进行的改革。他鼓励枢机们透过分享知识与经验为这进程作出有建设性的贡献，并强调每个机构的工作构成一个更大的整体的一部分，融合在服务教会的共同使命中。

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