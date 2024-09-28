教宗呼吁释放昂山素季，愿意在梵蒂冈接待她

《公教文明》刊登了教宗方济各在印度尼西亚、东帝汶和新加坡与耶稣会士的谈话内容，此次会面是教宗在东南亚和大洋洲访问的一部分。此次会晤中，教宗呼吁释放缅甸领导人昂山素季。她于2021年在缅甸军事政变后被捕。教宗表示：“我在罗马接见了她的儿子，愿意在梵蒂冈接待她。”教宗再次谴责教权主义，并分享了一些个人的心声：“我起得很早，因为我年纪大了，我在祈祷中休息。”

（梵蒂冈新闻网）“我呼吁释放昂山素季女士，并在罗马接见了她的儿子。我愿意在梵蒂冈接待她。”教宗方济各在与耶稣会士的会晤中，呼吁关注这位人权捍卫者、诺贝尔和平奖得主。自2021年缅甸军事政变后，她一直被关押。缅甸长期以来一直是教宗心中牵挂的地方，他经常为缅甸及该国的伤痛祈祷。这些话题是教宗在印度尼西亚、东帝汶和新加坡与耶稣会士会谈时所讨论的重点内容。

在2023年9月2日至13日的东南亚和大洋洲漫长的朝圣之旅中，教宗分别会晤了印尼、东帝汶和新加坡的耶稣会士。按照每次使徒访问的“传统”，耶稣会历史悠久的刊物《公教文明》于9月24日发表了与耶稣会士们会谈的长篇节选，文章由圣座文化教育部副秘书长、教宗随行成员之一的习安东神父撰写。

众多议题

教宗方济各与所访问地区以及邻近地区的耶稣会士讨论了许多议题，这些会士或是来自这些国家，或是已经在这些地方传教数十年。会谈涉及了个人的告解、对牧灵服务和传教工作的建议和指导，特别是在亚洲的传教工作，以及当前的热点问题。例如，已经陷入困境约三年之久的缅甸。

对罗兴亚人和昂山素季的关注

教宗的思绪立刻转向了罗兴亚人，这个穆斯林少数群体常常遭受迫害和歧视。教宗说道：“他们与我的心息息相关。”他回忆起2017年12月的缅甸和孟加拉之行，并提到与当时担任总理的昂山素季的会谈，以及与被“驱逐”的罗兴亚人见面的经历。教宗再次呼吁释放昂山素季，并回忆起在罗马与她儿子的会晤。教宗说：“我愿意在梵蒂冈接待她。目前，昂山素季已成为一个象征。而政治象征必须得到捍卫。”

正义的理想

教宗也谈到了勇气，特别是提到阿根廷五月广场的母亲们。几十年来，她们一直为在军事独裁期间失踪的子女和孙辈争取正义与真相。她们的斗争也激励了印度尼西亚的卡米桑（Kamisan）运动，这是一个和平抗议运动，每周四组织游行和非暴力示威，要求澄清1998年的“国家悲剧”。这是一起震撼雅加达的大规模暴力事件，数十名女性遭到愤怒人群的袭击，暴力广泛波及到人身和财产安全。

教宗回忆起与阿根廷“五月广场母亲”运动的负责人赫贝·德·博纳菲尼（Hebe de Bonafini）女士的会面，她于2022年去世。教宗表示：“与她交谈让我深受感动，并给予了我很大的帮助。她传递给我的，是为无声者发声的热情。这就是我们的任务：为那些没有声音的人发声。在阿根廷独裁统治下的情形非常艰难，而这些妇女、这些母亲为正义而战。”随后，教宗鼓励道：“永远保持对正义的理想！”

教权主义的祸害

除了社会和政治问题，教宗方济各还在回应来宾提问时，讨论了一些教会内部的问题。首先是长期以来被他视为“祸害”的教权主义。教宗在回答一位来自东帝汶帝力的耶稣会士时重申，教权主义“无处不在”。“例如，在梵蒂冈就有强烈的教权文化，虽然我们正在慢慢努力改变这种情况，”教宗强调：“教权主义是魔鬼使用的最狡猾的手段之一。教权主义是教会内部最极致的世俗化。教权文化就是一种世俗文化。”

在祈祷中休息

此外，教宗为在亚洲传教的会士提供了许多建议，并回忆了耶稣会的伟大人物，如阿鲁佩（Pedro Arrupe）神父和利玛窦。教宗特别强调，伴随牧灵服务的必须是祈祷，这是一项基本需求。教宗说：“我真的需要祈祷。我起得很早，因为我年纪大了。休息后，我会在凌晨4点左右起床，然后从5点开始祈祷：我会诵读《时辰颂祷》，与上主交谈。如果祈祷有些枯燥，我就念玫瑰经。之后，我去宗座大楼会晤来访者。午饭后，我会稍微休息一下。有时，我会在上主面前默祷。当然，我也祈祷、主持弥撒圣祭。到了晚上，我会再进行简短的祈祷。”

教宗接著补充道：“灵修阅读为祈祷非常重要：我们必须通过良好的阅读来培养我们的灵修。有时我也会在祈祷中睡著：这意味著我与上主在一起时感到舒适！我在祈祷中休息。永远不要丢下祈祷！”

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html