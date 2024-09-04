教宗会晤印尼教会成员：在日益分裂的世界培养尊重和友爱

教宗方济各在雅加达圣母升天主教座堂与印尼的主教、司铎、执事、奉献生活者、修女、修生和要理教员促膝谈心，解释了信仰、友爱及怜悯的内涵。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月4日下午在雅加达圣母升天主教座堂会见了印尼的主教、司铎、执事、奉献生活者、修女、修生和要理教员，向他们发表了一篇讲话。信仰、友爱、怜悯这三个关键词是教宗在该国访问的座右铭，也是他这篇讲话的中心思想。教宗在讲话前，先听取了印尼主教团主席的致词和其他四位教会成员的见证。

信仰

教宗在讲话中，赞赏印尼是个幅员辽阔、自然资源极为丰盛的国家，同时邀请在这令人惊叹的富饶面前要怀有感恩之情，不骄不躁，认出天主在宇宙和人类生活中的临在。这就是信仰的意涵。教宗提醒道，“以子女谦卑的眼睛看待这一切，这有助于我们相信并认出我们的卑微和被爱”（参阅：咏八）。

教宗提到，在这方面，刚才作见证的依搦斯（Agnes）“告诉我们，我们与受造界的关系、与兄弟姊妹的关系，尤其与最需要帮助的人的关系，应以个人和团体的型态体现出来，具有尊重、礼貌、人性，以及方济各精神的简朴和爱德”。

友爱

教宗引用波兰诗人、诺贝尔文学奖得主维斯瓦娃·辛波丝卡（Wisława Szymborska）的诗句：成为兄弟意味著相爱、彼此承认是“两个酷似却不同的人”。教宗借此道出友爱的含义，即彼此接纳，认识到求同存异。教宗鼓励印尼教会继续发扬传统，珍惜所有人的贡献并在每个环境中作出慷慨的奉献。

在教宗讲话前的见证中，印尼教区司铎联会（UNINDO）主席马克西（Maxi Un Bria）神父首先发言。他感谢教宗对如此遥远的教会的关怀，并讲述了印尼天主教会在这个多元化国家中促进公益的努力。教宗在讲话中提到这个课题。他强调，宣讲福音不是强加于人，也不是劝人改变信仰。

“宣讲福音并不是将自己的信仰强加于他人或与他人的信仰对立，而是奉献和分享与基督相遇的喜乐（参阅：伯前三15-17），常对每个人怀有极大的尊重和友情。在这方面，我邀请你们永远保持这种态度：在一个分裂、强迫别人和彼此挑衅的趋势似乎越来越严重的世界上，你们应做开放的人，成为所有人的朋友，正如马克西（Maxi）神父所说， ‘手拉手’，成为预见共融的人。（参阅：《福音的喜乐》劝谕，67号）”

怜悯

最后，教宗说明怜悯的意义，它与友爱密切相连。教宗指出，怜悯并非一种软弱，而是一份美德，不是站在高处施舍救济。怜悯完全是另一回事，正如《众位弟兄》通谕提到的那样，“也意味著接纳他们对解救和正义的梦想与渴求、照顾他们，使他们自己成为推动者及合作者，同时也让别人参与，扩大爱德广大动力的‘网络’和疆界“。

教宗也邀请众人留意“内心的语言”、“触摸”他人的贫穷，真正与他的目光对视。教宗说，“这并不表示共产主义，而是爱德”。

坚固信仰、向友爱开放、以怜悯亲近每个人

教宗最后提到，他的前任圣若望保禄二世于1989年在这片土地上喜爱重复《圣咏》的一句话：“无数岛屿，也都要欢乐！”（咏九十七1）教宗说：“我也重申这句劝勉，鼓励你们继续你们坚固信仰的使命，在友爱中向众人开放，以怜悯亲近每个人。我祝福你们，感谢你们每天所行的许多善！我为你们祈祷，也请你们为我祈祷。谢谢。”

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