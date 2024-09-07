教宗会见巴新当局：祈祷的人民有未来

教宗方济各9月7日会见巴布亚新几内亚民政当局，赞许该国人民的丰富多元性，勉励他们和睦共处。教宗也强调了祈祷的重要性。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月7日上午在巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港亚太经济合作会议中心与该国民政当局、公民社会及外交使团的代表们举行会晤。他赞赏该国文化和自然资源的丰沛多元，吁请众人克服各种张力，培养希望与灵性价值，并且重视祈祷。

莫图－科伊塔布族的迎宾舞

教宗方济各乘车抵达亚太经合会议中心，在大门前受到总督达达埃（Bob Bofend Dadae）的欢迎。这栋建筑物是2018年亚太经合峰会的会场，屋顶呈现出莫图族船帆的样貌，它是一种在太平洋岛屿间进行贸易的商船。教宗进入会议中心前，收到了一艘小木船作为礼物，并与总督一起欣赏了莫图－科伊塔布族的迎宾舞。这些原住民舞者穿著五彩缤纷的传统服饰，身上插著各色的羽毛。

丰沛的文化资产

面对会场内大约300名政治和宗教领袖、大使、企业家，以及公民社会及文化界代表，教宗感谢巴布亚新几内亚总督敞开该国大门。虽然这个「美丽的国家距离罗马这么遥远，却与天主教会的心如此贴近」。

数以百计的巴新群岛上住著800多个部落的人民，他们讲的语言也多达800多种。每一种语言都代表了独一无二的部族。教宗向他们表达敬意，称之为「非凡的文化富饶」。

天然资源惠及众人

提到该国丰沛的天然资源，教宗称之为「天主赐给整个团体的物产」。即使需要外界的协助才能开采运用，也要「在分配收益和聘雇员工上，充分考虑到当地百姓，以改善他们的生活条件」。

这一切需要发挥极大的责任心与合作精神，透过平等及可持续的方式发展这些资源。

克服各种张力

此外，教宗也希望该国的部落暴力得以停止，但愿不再有人受害，而且生活能有所改善。他敦促每个人「坚决走上那通往有效合作的道路，以惠及全国所有人民」。对话有助于找出前行的道路，进而在医疗卫生、教育，以及体面的工作机会等方面，全都能有所改善。

培养希望与灵性价值

除了确保人人都能得到生活的基本所需，人们也要「能够满怀希望」，度一种圆满且有意义的生活。为了有更广阔的灵性愿景，我们需要扎根于信仰。

教宗由此解释了他这次访问巴布亚新几内亚的格言，为什么浓缩成「祈祷」这个词。他强调，「祈祷的人民有未来，他们从天上得到力量和希望」。祈祷的心带来内在的自由，如同教宗此行的徽标和巴新国旗上的天堂鸟一样，那是自由的象征，「没有任何人或任何事能使它窒息的自由，因为它在我们内，有天主的保护」。「天主是爱，祂渴望祂的儿女是自由的」。

信仰对社会大有裨益

巴布亚新几内亚大部分的人口信奉基督宗教。教宗由衷希望他们的信仰不仅是遵守礼规教条，更要展现出耶稣基督的爱，以及跟随祂的使徒作风。

教宗说，信仰「可成为活出来的文化，启发理智和行动，变成一座照亮前路的灯塔」。他赞许基督徒团体活泼的信仰表现，以及他们在国内推动的爱德工作，并鼓励他们与公共部门和所有善心人士合作。

教宗最后提起真福托罗特（Peter To Rot）和巴黎外方传教会士真福马祖科尼（John Mazzucconi）的光辉见证，以及所有的传教士。他们在这里奉献一生，给人们带来力量和希望。

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