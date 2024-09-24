教宗方济各：科学进步应合乎伦理，谨防人工智能被操控

在交给宗座科学院全体大会与会者的讲稿中，教宗对人类对自然界和生态系统的强烈影响表示担忧。他邀请与会者考虑到“科技进步具有不可改变的人性与道德层面”。

（梵蒂冈新闻网）宗座科学院于9月23至25日在梵蒂冈庇护四世别墅召开全体大会，讨论“在人类世时代促进可持续性和福祉：机遇、挑战及人工智能”的主题。教宗方济各在此机会向大会发表书面致词，要求与会者尤其关注所论问题能对“民众，尤其是儿童和较脆弱成年人”造成的影响。

教宗表示，透过人工智慧取得的进步“能使人类获益”，例如“在医学和医疗护理领域”，或者能有助于“保护自然环境”，再就是能够“在气候变化的情况下可持续使用资源”，但“也可能产生严重的负面影响”。因此，需要承认和预防人工智能被操控使用的危险。这种操控可“塑造公众舆论、影响消费者的选择并干预选举进程”。我们需要常意识到，“所有科技进步具有不可改变的人性与道德层面”。

人类世时代

教宗也对“人类对自然界和生态系统的强烈影响”表示担忧，宗座科学院的一位院士称这种影响形成了人类世时代。教宗强调，正是宗座科学院的其他院士识别出这种影响，正在“研究这些危险及与之相关的问题”，尤其是关于“气候危机和生物多样性流失”的问题。

因此，教宗感谢他们对这问题的关注，这尤其涉及“对穷人和边缘化人群”的影响。教宗强调，“科学是在寻求知识和对物理世界的了解，同时绝不可忽视运用这些知识的重要性，将之用于促进每个人及全人类的尊严”。

需要一种包容性的公开讨论

面对世界正在应对的“严重社会挑战”，教宗强调需要“一种包容性的公开讨论”，这种讨论“不仅应有不同科学学科提供资讯，也要有所有社会成员的参与”。为此，“宗座科学院在其各种会议中都以关注边缘化人群和穷人为宗旨，并将原住民及其智慧纳入宗座科学院的探讨范围”，教宗对此表示赞赏。

教宗重申，对教会而言，“每个人与生俱来的尊严，以及把我们凝聚成一个人类大家庭的兄弟情谊，必须成为新技术发展的根基”，而“技术发展若不能提升全人类的生活品质，反而加重不平等及冲突，则永远不能视之为真正的进步”（《2024年世界和平日文告》，2号）。

宗座科学院的贡献

在这层意义上，人工智能的形式对各个民族和国际社会的影响需要更多的关注和研究。教宗最后强调，在“危机、战争和对世界安全的威胁似乎得胜”的一个时刻，宗座科学院“对促进知识进步、服务人类大家庭所做的默默贡献，对全球和平及国际合作的大业更为重要”。为此，教宗表示感谢。

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